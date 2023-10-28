Denizli’de üretilen elektrikli nostaljik tramvay, Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinlik için sokaklar da gezindi.

Denizli’de özel bir imalathanede üretilen elektrikli tramvay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde Denizli’de düzenlenecek etkinlikler de yer alacak. Yüzde 95’i yerli üretim olan tramvay, çaldığı müzikle ile kullanıcılarını adeta nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Hafta sonu kutlanacak etkinlikte yer alacak olan tramvay, gece boyunca sokaklarda gezinmesi vatandaşların ilgisini çekti. Yolda gören vatandaşlar, o anı ölümsüzleştirmek için kameralarına sarıldı. Dakikalarca meraklı bakış içerisinde o anları izleyenler, nostaljik araçla birlikte fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 1 saat yolda kent turuna çıkan tramvay, Denizli Ticaret Odası önüne gelmesi ile son buldu.

“İlk etapta alışveriş merkezinde olan çocuk trenleriyle başladık”

Birçok şehirlere ürettiklerini ihracat yaptıklarını ve çalışmalarının 100. yıl etkinliklerinde yer almasından mutluluk duyduklarını anlatan Tahir Öztürk, “2010 yılından itibaren biz elektrikli araçlar imalatına başladık. İlk etapta alışveriş merkezinde olan çocuk trenleriyle başladık. O ürünün yaklaşık 30 ülkeye ihracat yaptık. Daha sonra bize tramvay istekleri geldi. Denizli Ticaret Odası Cumhuriyet Bayramı etkinleri çevresinde tramvayımızın kendi binalarının önünde sergilenmesini istedi. Bunun istemesinin sebebi ise bu tramvayın vatandaşlar tarafından tanınması ve daha çok bilinmesidir. Bunun içinde izin verdiler ve teşekkür ederiz. Taksim tramvayı biliyorsunuz Türkiye çapında bir simge haline gelmiştir. Bizde bundan esinlenerek bu aracın lastik tekerleklisini ve akülüsünü yaptık” dedi.