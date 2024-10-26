Amasya’da atıl haldeki nostaljik tramvay belediye tarafından yeniden dizayn edilerek Çorbabüs’e dönüştürüldü. Belirli günlerde sabah erkenden üniversite, hastane ve semt pazarlarına giden Çorbabüs’te halka ücretsiz sıcak çorba dağıtılıyor.

‘Çorbabüs’ ismi yakıştı

Atıl haldeki aracın yeniden kullanılmasını sağlayan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, “Nostaljik tramvaydı. Yeniden tasarlatıp mobil ikram aracına dönüştürdük. ‘Çorbabüs’ ismi de yakıştı. Çorba çeşitleriyle her gün farklı bir lezzet sunacağız” dedi.

Okullarda çorba dağıtılacak

İki haftadır üniversite, hastane ve semt pazarlarını dolaşan Çorbabüs’ün havaların soğumasıyla birlikte okullar bölgesine de yöneleceklerini anlatan Başkan Sevindi, çorba dağıtımıyla öğrenciler ile ailelerine ekonomik yönden destek sağlamayı planladıklarını belirtti.

Kent lokantası yakında hizmette

Sevindi, vatandaşlar tarafından çok beğenilen bu uygulamanın peşinden kent lokantasını da yakında hizmete sunacaklarını açıkladı.

Üniversitelilerden teşekkür

Sabah erkenden üniversitenin yolunu tutan öğrenciler de soğuk günlerde içlerini ısıtan ücretsiz çorba uygulamasını hayata geçiren Belediye Başkanı Sevindi’ye teşekkür etti.