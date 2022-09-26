Nostalji müziğinin en önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, Kocaeli’de unutulmaz bir konser verdi. RY İnşaat’ın 10. yıl kutlamasında sahne alan Muazzez Ersoy, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Nostalji müziğinin en önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, Kocaeli’de unutulmaz bir konser verdi. RY İnşaat’ın 10. yıl kutlamasında sahne alan Muazzez Ersoy, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

2011 yılında faaliyete başlayan, Kocaeli ve İstanbul’da birçok müşterisini kısa dönemde ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşayan RY inşaat, 10. yılı ve, Arya Villa&Residence projesinin tanıtımını unutulmaz bir konser ile taçlandırdı. Gecede RY İnşaat Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Yıldız, açıklamalarda bulundu. Yıldız, bundan sonraki kutlamaların sosyal sorumluluk çerçevesinde halka açık konserler olarak yapılacağının da müjdesini verdi.

“Bundan sonra sosyal sorumluluk çerçevesinde halka açık konserler yapmak istiyoruz”

10. yaşlarını kutladıklarını ifade eden Rüstem Yıldız, ayrıca iki önemli müjdeyi de aktardı. Yıldız, “Biz, 10 yıldır İstanbul ve Kocaeli’de binlerce metrekare projeleri tamamlayarak teslim ettik. Bu gece, burada 10. yaşımızı kutlayacağız. Ancak biz gelecek 10 yılımızın da planını yaptık. Buradan 2 müjde vermek isteriz, ilk olarak 6 aydır üzerinde çalıştığımız teknoloji firmamızı artık hayata geçireceğiz. Bunun tanıtımlarını yakında göreceksiniz. İkinci olarak bundan sonra bu tür kutlamalarımız bir sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde halka açık konserler olarak yapmak istiyoruz. Bu gece buraya gelerek bizi yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ve güzide sanatçımız Muazzez Ersoy’a şimdiden şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gecenin finali Muazzez Ersoy’dan

Gecenin finali ise ‘Nostajli Kraliçesi’ Muazzez Ersoy yaptı. Usta sanatçı Muazzez Ersoy, birçok iş adamının katıldığı gecede sanat müziğinin unutulmaz eserlerini seslendirdi. Ersoy’a yer yer katılımcılar da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı unutulmaz bir gece yaşattı.