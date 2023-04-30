Norveç’in Kragero kentinde halk güvenliği nedeniyle uyutulan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırının heykeli yapıldı.

Norveç’in Kragero kentinde dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutulmuştu. Freya’nın uyutulmasının ardından duruma tepki gösteren ve kampanya başlatan Erik Holm, Freya’nın heykelini yaptırmak için 25 bin dolar topladı. Holm, "Norveç Balıkçılık Müdürlüğü’ne ve devletin bu durumu ele alış şekline kızdığım için bu kampanyayı başlattım" ifadelerini kullandı.

Heykeltıraş Astri Tonoian tarafından Freya’nın gerçek boyutlarında yapılan bronz heykel, Oslo Fiyordu’na yerleştirildi. Heykeltıraş Tonoian, "İnsanlar, vahşi doğaya bu şekilde davranıyor ama aynı zamanda insanlara da böyle davranıyorlar. Biz Freya’ya böyle davrandık. O yüzden heykele ’For Our Sins’ adını vereceğim" dedi.

Güvenlik nedeniyle uyutulmuştu

Deniz botlarına tırmanarak uzanan ve güneşlenen, bazen de batmalarına neden olan Freya bölgede çok popüler hale gelmiş, insanlar onunla fotoğraf çektirmek için temas mesafesini hiçe sayarak hem kendilerini hem de Freya’yı tehlikeye atmıştı. Norveç Balıkçılık Bakanlığı, aralarında çocukların da bulunduğu büyük bir insan grubunun Freya’ya temas mesafesinde duran bir fotoğrafını yayınlamıştı. Bakanlık, Freya’nın uyutulmasının “insan güvenliğine yönelik devam eden tehdidin genel bir değerlendirmesine" dayandığını ifade ederek, “Geçen hafta yerinde yapılan gözlemler sonucunda halkın deniz aygırı ile net bir mesafe bırakılması yönündeki mevcut tavsiyeyi dikkate almadığı açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle insanlara zarar verme ihtimalinin yüksek olduğu ve hayvanın sağlığının korunmadığı sonucuna varıldı” demişti. Freya’nın Oslo Fiyordu’ndan çıkarılması da dahil olmak üzere birçok seçeneğin değerlendirildiğini aktaran Bakanlık, ancak bu alternatiflerin deniz aygırının sağlığından endişe edilmesi nedeniyle reddedildiğini belirtmişti. Freya’nın insancıl şekilde uyutulduğu ve cesedinin veterinerler tarafından daha fazla inceleneceği aktarılmıştı.

Korunan bir tür olan deniz aygırları Kuzey Kutbu’nda yaşıyor. Deniz aygırları genellikle insanlara saldırmazken, bazı nadir saldırılar kayda geçti. 2016 yılında Çin’deki bir vahşi yaşam parkında bir turist ve bir hayvan bakıcısı, bir deniz aygırı tarafından öldürüldü.