Norveç’te yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.

Norveç’in kuzeybatı kıyısındaki Hadsel bölgesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Polis, kazada en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 4 kişinin de ağır yaralandığını söyledi. Otobüsün 58 kişi taşıdığına aktaran yetkililer, otobüsün yoldan çıkarak, Asvatnet Gölü’ne düştüğünü belirtti. Kazada 3 kişi helikopterle Stokmarknes Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yolcular yakındaki bir okula götürüldü. Otobüsün Narvik kasabasından Lofoten Takımadaları’na gittiği ifade edildi.