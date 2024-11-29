Hareket bozukluklarının bedensel motor kontrolünü ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen nörolojik durumlar olduğunu ve genellikle güç kaybı olmaksızın ortaya çıktığını belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, “Bu bozuklukların nedenleri ise genellikle karmaşık veya bilinmeyen bir yapıya sahiptir. Tedavi süreci karmaşık olup, çoğu seçenek yalnızca semptomları hafifletebilir, bu nedenle düzenli izleme ve yönetim şarttır" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, hareket bozuklukları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Temel olarak 15 farklı yaygın hareket bozukluğu olduğunu belirten Doç. Dr. Türkel, bozukluklarla ilgili, " “Parkinsonizm: Parkinson hastalığı, çoklu sistem atrofisi, ilerleyici supranükleer felç ve kortikobazal dejenerasyon gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Parkinson Hastalığı: Sertlik, kaygı, el yazısının küçülmesi ve kabızlık gibi erken belirtilerle kendini gösterir. Progresif Supranükleer Felç: Yürüyüş ve denge sorunları yanı sıra davranış ve düşüncede değişiklikler görülebilir. Huzursuz Bacak Sendromu: Genellikle akşamları bacaklarda rahatsız edici hisler oluşturur. Ataksi: Koordinasyon ve denge sorunları nedeniyle tekrarlayan düşmelere yol açabilir. Kore: İstem dışı, düzensiz ve öngörülemeyen hareketler. Lewy Cisimcikli Demans: Alzheimer’dan sonra demansın en yaygın ikinci nedenidir ve halüsinasyon gibi farklı semptomlarla kendini gösterir. Distoni: Anormal duruşlar ve günlük aktivitelerde zorluklara yol açabilir. Huntington Hastalığı: Kalıtsal bir hareket bozukluğudur ve ruh hali, hafıza, muhakeme yeteneğini etkiler. Multisistem Atrofisi: Dengesizlik, baş dönmesi gibi geniş bir semptom yelpazesi ile hızlı bir şekilde ilerler. Miyoklonus: Hızlı ani hareketler içerir ve doğru teşhis önemlidir. Tardif Diskinezi: Bazı ilaçların yan etkisi olarak gelişebilir. Tikler: Hafif basit hareketlerden, karmaşık ve kalıcı olanlara kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Tremor:Günlük görevlerin yerine getirilmesini engelleyebilir. Wilson Hastalığı: Vücutta aşırı bakır birikmesine neden olan genetik bir hastalıktır" diye konuştu.

“Damgalama ile savaşmalıyız”

Hareket bozukluklarının en önemli sonuçlarından birinin damgalama olduğunu belirten Doç. Dr. Türkel, “Hastalar bu durumları nedeniyle iş ve sosyal yaşamdan soyutlanmaktadır. Bu yılın teması ‘Damgalama ile Savaş’ olarak belirlenmiştir. Toplum olarak bu hastaların durumlarını anlamalı ve onlara destek olmalıyız. Hareket bozuklukları konusunda farkındalığımızı artırmak ve hastalarımıza gereken desteği sağlamak için hep birlikte hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.