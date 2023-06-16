Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Nöroloji Uzm. Dr. Hakan Bozkurt hastanede hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Hakan Bozkurt 1997 ile 2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimini ise 2010 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda gerçekleştirdi. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Uzm. Dr. Bozkurt ilk olarak 2003 yılında Sağlık Bakanlığı Hassa Akbez Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmet görevini gerçekleştirdi. 2005 ile 2010 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda ve Birecik Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2013 ve 2019 yılları arasında Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hizmet veren Uzm. Dr. Bozkurt Türkiye Nöroloji Derneği üyesidir. Nöroloji Uzm. Dr. Hakan Bozkurt’un ilgi alanları, Baş dönmesi (Vertigo), Epilepsi (İlaç tedavileri), Video EEG Monitorizasyon ile bayılmaların ileri evre ayırıcı tanısı, Dirençli epilepsi tanı ve tedavisi, Parkinson hastalığı (tıbbi tedavi, ileri evre cihaz destekli tedaviler), Migren (kronik migren, migren aşısı, migrende nöralterapi), SVO (serebrovasküler olay-inme, ileri ayırıcı tanı yaklaşımı ve tedavileri), Baş ağrıları (dirençli baş ağrılarında tanı-tedavi ve nöral tedavi yaklaşımları), Alzheimer hastalığı, Periferik sinir hastalıkları (sinir iltihabı, tanı ve tedavi), Servikal (boyun), bel (bel) ağrısı olarak sıralanmaktadır. Nörolojik hastalıklarda nöral terapi uygulamaları gibi konularda deneyime sahip bir uzman olan. Dr. Hakan Bozkurt ayrıca migren, epilepsi (sara), Parkinson hastalığı ve uyku apnesi ve tedavisi, inme ve periferik sinir hastalıkları üzerine genetik çalışmalar yürütmektedir. İnme ve alzheimer hastalığı üzerinde devam eden çalışmaları da mevcuttur.