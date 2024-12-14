Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, “Normal Doğum Eylem Planı” çerçevesinde kadın doğum uzmanları ve ebelere yönelik bir program düzenledi. Programda, normal doğumun teşvikine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı’nın sezaryen oranlarını azaltmak ve normal doğumu teşvik etmek amacıyla başlattığı "Normal Doğum Eylem Planı" çalışması çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Konferans Salonu’nda bir program gerçekleştirildi. “Normal Doğum Tanıtım Programı”na İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Başkan Yardımcıları Dr. Merve Kahraman ve Uzm. Dr. Yaprak Çelik, SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis ile kamu ve özel hastanelerin kadın doğum uzmanları ve ebeler katıldı.

Programın tanıtımıyla ilgili, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Neşe Aşıcı tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Etkinlikte, normal doğumun önemi ve sezaryen oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, anne ve bebek sağlığını önceleyen, kanıta dayalı tıbbi uygulamaların yaygınlaştırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Özdemir, normal doğumun teşviki ve sezaryen oranlarının azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, bu tür toplantıların kurumlar arası iş birliğini güçlendireceğini ifade etti. Toplantıda, alanında uzman isimler de değerlendirmelerde bulunarak katkı sağladı. Prof. Dr. Selçuk Özden ve Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, doğum hizmetlerinin geliştirilmesi ve normal doğum süreçlerinin yönetimine dair önemli bilgiler paylaştı. Toplantıda ayrıca, katılımcı kadın doğum uzmanlarının önerileri ve görüşleri alınarak, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.