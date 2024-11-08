Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sağlık ekipleri tarafından açılan stantta normal doğumun önemi ve avantajları, gebelik süreci, gebelikte beslenme, anne sütünün önemi konularında bilgiler aktarıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince normal doğum eylem planı kapsamında ve toplumda sağlıklı doğum yöntemleri konusunda bilinç oluşturulması amacıyla; farkındalık stanttı açılarak etkinlik programı düzenlendi. Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Hemşire Nebiye Nimet Cebecioğlu, Gebe Sınıfı Sorumlu Ebeleri Figen Şıkman ve Ümmühan Turan tarafında Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde açılan standımızda vatandaşlara normal doğumun önemi ve avantajları, gebelik süreci, gebelikte beslenme, anne sütünün önemi konularında bilgiler verildi. Ekipler ayrıca yenidoğan taramaları ve yenidoğan bakımı ile ilgili eğitim gerçekleştirirken hazırlanan broşürlerin dağıtımı yaptı.

Ayrıca anne ve baba adaylarına, gebelik planlayanlara ve gebe yakınlarına Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde açılacak olan gebe bilgilendirme sınıfı hakkında bilgiler aktarıldı ve merkezde ücretsiz olarak verilecek eğitim programına davet ettiler.