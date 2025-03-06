Normal doğumun anne adayının bebeğini doğal yollarla dünyaya getirdiği fizyolojik bir süreç olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, "Vücudun kendiliğinden başlattığı bu doğum şekli, hem anne hem de bebek için çok sayıda avantaj sunar. Normal doğum, sezaryene kıyasla daha hızlı iyileşme süreci sunarak annenin günlük aktivitelerine daha erken dönmesine imkan tanır" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, normal doğum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Normal doğumun, anne adayının bebeğini doğal yollarla dünyaya getirdiği fizyolojik bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, "Vücudun kendiliğinden başlattığı bu doğum şekli, hem anne hem de bebek için çok sayıda avantaj sunar. Uzmanlar, normal doğumun doğal ve sağlıklı bir süreç olduğunu belirterek, doğumun hem fiziksel hem de psikolojik açıdan anne ve bebek için faydalı olduğunu belirtmektedir" diye konuştu.

"Anne günlük aktivitelerine daha erken döner"

Doğum sırasında salgılanan oksitosin hormonu ve anne ile bebek arasında kurulan ten temasının, duygusal bağın kuvvetlenmesine katkı sağladığını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, "Anne, doğum sonrasında bebeğini hemen kucağına alabilir ve emzirmeye başlayabilir. Bu erken temas, annenin stres seviyesini düşürerek adaptasyon sürecini hızlandırır. Anne ve bebek arasındaki duygusal bağın oluşmasını destekler. Oksitosin hormonu salgılanmasını artırarak anne ile bebek arasındaki sevgiyi ve güven duygusunu pekiştirir. Bebek, annesinin kokusunu hissederek memeyi daha kolay bulur. Emme refleksi tetiklenir ve anne sütü üretimi artar. Ten teması, bebeğin daha az ağlamasına ve daha huzurlu olmasına yardımcı olur. Normal doğum, sezaryene kıyasla daha hızlı iyileşme süreci sunarak annenin günlük aktivitelerine daha erken dönmesine imkan tanır. Annede doğum sonrası depresyon ve psikoz tablosu oluşma riskini azaltır’’ şeklinde konuştu.

"Bebeklerde sağlıklı akciğer gelişimine katkı sağlar"

Normal doğumun bebeklerin akciğer gelişimi için de önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, "Bebek, doğum kanalından geçerken akciğerlerinde bulunan fazla sıvı atılır ve hava ile yer değişimi daha kolay sağlanır. Bu durum, solunum fonksiyonlarının daha sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkı sunar. Doğum kanalından geçerken bebek vajinal floranın yararlı bakterileriyle temas eder ve bunun bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. Bu sayede bebekler, enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale gelir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi, bebeğin ilerleyen yaşlarda alerji ve otoimmün hastalıklara karşı daha dayanıklı olmasını sağlayabilir" dedi.

"Normal doğumun anne üzerindeki etkileri"

Normal doğumun, bir ameliyat olmadığı için annede kesi ve dikiş gerektirmeyen doğal bir süreç olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürkan, "Bu da doğum sonrası ağrı ve enfeksiyon riskinin azalmasına yardımcı olur. Doğum sırasında doğal olarak salgılanan hormonlar, annenin iyileşme sürecini hızlandırırken, doğum sonrası kanama riskini de azaltır. Ayrıca, normal doğum yapan anneler genellikle emzirme sürecine daha hızlı ve rahat adapte olur" ifadelerini kullandı.