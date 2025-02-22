Samsun’da devlet hastanesinde kadın doğum uzmanı olarak görev Dr. Gonca Evci, bebeğini normal doğumla dünyaya getirdi. Anne adaylarına da normal doğumu öneren Dr. Evci, "Normal doğum sonrası rahatlıklarını düşündüğüm için normal doğum yaptım. Ben de bu mesleğin içinde birçok doğum gördüm. Normal doğumun konforu çok farklı" dedi.

Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Gonca Evci ile kendi gibi doktor olan eşi Ramazan Evci’nin ikinci çocukları Asude Evci normal doğumla dünyaya geldi. Anne adaylarına normal doğumun faydalarını anlatan Dr. Gonca Evci, "Bu hastanede doğum yapmayı kendim tercih ettim. Kendimi daha güvenilir hissetim. Öncellikle bir kadın doğum uzmanı olarak normal doğum yapmayı çok istiyordum. Bu ikinci normal doğumum oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Doğum yaptıktan 1 saat sonra ayaktayım. Gayet güzel dolaşabiliyor, yürüyebiliyorum. Çocuğumla ilgilenebiliyorum. Kendimi gayet güzel hissettim. Normal doğum sonrası rahatlıklarını düşündüğüm için normal doğum yaptım. Anne adaylarına tabii ki endişe ve kaygı içindeler. Ben de bu mesleğin içinde birçok doğum gördüm. Normal doğum denemesinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Normal doğum için burada anestezisi de uygulanmaktadır. Genelde hastalar doğumhaneyi ameliyathane gibi düşünen, eğitim aldıktan sonra doğumhanenin ’korkulmayacak bir şey olmadığını anladık’ diyen gebelerimiz oluyor. Polikliniğe ilk sezaryen yapıp sonrasında normal doğum yapan hastalarımız da geliyor. Sezaryende iyileşme süresi çok zor oluyor. Sezaryen neticede bir ameliyattır. Yara yeri enfeksiyonu, fıtıklar, hastanın ayağa kalkması, iyileşmesi gibi durumlar biraz zaman alıyor. Normal doğumun konforu çok farklı" diye konuştu.