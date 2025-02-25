Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde "Normal Doğum Yolunda Kırklareli" adlı panel düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Kırklareli’nde panel düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu’nda düzenlenen "Normal Doğum Yolunda Kırklareli" adlı panelde konuşan Vali Uğur Turan, eylem planı kapsamında ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Turan, sağlık personelinin saygı ve sevgi çerçevesinde çalıştığını ifade ederek, "Her birimizin amacı kıymetli devletimizi daha da büyütmek. Annelerimiz ve babalarımız bize destanlar okudular, Dede Korkut’un destanları ile büyüdük biz. Türkün ve Müslümanın destanlarıyla büyüdük biz. Orada doğruluk güzellik, erdem, fazilet, ahlat, hizmet, hürmet aşk vardı. O destanlarla büyüyen insanlar olarak bizler yeni destanlar yazmak için varız. Yeni destanlar yazabiliriz, yazıyoruz da zaten Allah’a hamd olsun. Bir olduktan sonra bizi kim tutabilir" dedi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise Kırklareli’nde 2 bin 492 doğumdan 2 bin 51’inin sezaryen ile gerçekleştiğini anlattı.

Normal doğumu yaygınlaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Cerit, herkesin üstüne düşeni en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Halk Sağlığı Başkanı Aylin Can, kadın doğum uzmanı Fulya Oğuz Türkyılmaz, ebeler Büşra Pilgir ile Diler Aktürk Göktürk de bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından "Doğum" adlı tiyatro gösterimi yapıldı.