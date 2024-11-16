DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri normal doğum eylem planı çerçevesinde Gümüşova Cumayeri Devlet Hastanesi’nde vatandaşları bilgilendirdi.

Düzce’de vatandaşlara sağlık konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam eden Düzce İl Sağlık Müdürlüğü son etkinliğini Gümüşova Cumayeri Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirdi. Normal Doğum eylem planı çerçevesinde Gümüşova Kaymakamlığı önünde stant açan ekipler, normal doğumun önemi ve avantajlarını, gebelik süreci ile anne sürünün önemi konularında anne ve anne adaylarını bilgilendirdi.