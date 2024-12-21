DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın başkanlığında normal doğum eylem planı toplantısı yapıldı.

Sağlım Müdürlüğü salonundaki toplantıda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Sabri Aktüre tarafından sunum yapılarak Sağlık Bakanlığının başlattığı normal doğum eylem planı çerçevesinde Düzce’de normal doğumu özendiren ve teşvik edici çalışmalar ile faaliyetlere dair bilgiler verildi.

Normal Doğum Eylem Planında; Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ilçelerin etkinlik takvimi belirlenerek düzenli etkinlik yapılması sağlanmış olup, konu ile ilgili afiş, broşür ve branda tüm sağlık kurum/kuruluşlarına dağıtımı yapıldığı, Düzce Belediyesi ile gerekli yazışmalar yapılarak görüşme sağlanmış, şehir içi otobüslerde ve yoğun yolcu duraklarında billboardlara afişler asıldığı bildirildi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Hümeyra Bayram Akçan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı, Destek Hizmetleri Başkanı Arif Şahin, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Halit Berk Çanga, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Emine Bilge Karakaş Erten, Şube Müdürü Fazlı Bayraktar ve birim personellerin katıldığı toplantı il genelinde normal doğumun yaygınlaştırılması için atılacak adımların ve izlenecek stratejilerin belirlenmesiyle sona erdi.