Afyonkarahisar’da zorunlu hâller dışında sezaryene yönelmenin önüne geçilmesi ve normal doğumun yaygınlaştırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Normal Doğum Eylem Planı” çerçevesinde bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde ekim ayı başında Normal Doğum Eylem Planı tanıtımı yapılmıştı. 40 haftalık bir proje olan Normal Doğum Eylem Planı ile yaradılıştan gelen, doğal bir süreç olan doğumlarda süreci sağlıklı yöneterek zorunlu hâller dışında sezaryene yönelmenin önüne geçmeyi hedefliyor. Hem annenin hem bebeğin daha sağlıklı bir doğum süreci geçirmesi için doğumun doğal şekilde seyretmesi önem arz ediyor.

Bu bağlamda, bakanlığımızca hazırlanan rehber ışığında hazırlanan sunum ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin yapıldığı, ilimiz istatistikleriyle beraber hedefler ve eylem planlarının ayrıntılı olarak görüşüldüğü bir toplantı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz başkanlığında yapılan toplantıya bütün başkanlar, yardımcıları ve ilgili birimlerin personeli katıldı. Belirli aralıklarla tekrarlanacak olan toplantılarda, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında neler yaptığımız, ne kadar yol aldığımız vb. konular değerlendirilip yeni planlamalar yapılacak” ifadelerine yer verildi.