Erzincan İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin başkanlığında, Normal Doğum Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Kadın Doğum Uzmanları ve birim sorumlularının katıldığı toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla hazırlanmış olan Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde, Erzincan’da ki normal doğum oranları ve teşvik edici çalışmalar değerlendirildi.

İl genelinde normal doğumun yaygınlaştırılması için atılacak adımlar ve izlenecek stratejiler görüşüldü.