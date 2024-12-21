Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından anne adayları ve anne olmak isteyen kadınlara yönelik normal doğum hakkında bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Çamardı Toplum Sağlığı Merkezinde görevli ebeler tarafından Çamardı Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere, Bor İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı tarafından ise Bor Halk Eğitim Merkezi’nde kursa devam eden kursiyerlere normal doğumla ilgili bilgiler verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli ebeler tarafından açılan stantta da hastaneye gelen anne adaylarına normal doğumun anne adaylarının daha hızlı bir iyileşme süreci yaşamasına imkan tanıdığı, annenin fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik iyilik hali için de fayda sağladığı aktarıldı. Normal doğumun avantajlarının ve sürecin ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı çalışmalarda bu yöntemin çoğu durumda güvenli ve doğal bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi.

Altunhisar Devlet Hastanesi’nde ise daha önce normal doğum yapan Esra Çakıl yaşadığı deneyimi anlatırken normal doğumla iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunu aktardı.