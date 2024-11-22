Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde Bayburt Devlet Hastanesi sağlık çalışanlara eğitimler verilerek, anne adayları konuyla alakalı bilgilendirildi.

Bayburt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen ’Normal Doğum Eylem Planı’ kampanyası kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevinç Şık Akkoyun öncülüğünde yürütülen etkinlikte, ’Eğitim Kurumda Sağlık Çalışanlarında Başlar’ teması vurgulandı. Bu çerçevede, hastanedeki tüm anne adayı sağlık çalışanlarına, gebe okulu çalışanlarına, psikolog ve sosyal çalışmacı tarafından eğitimler verilerek, kadın çalışanların konuyla alakalı bilinçlenmesi sağlandı. Eğitimler başarıyla tamamlandıktan sonra katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. Bu tür çalışmalarla, anne adaylarının normal doğum konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.