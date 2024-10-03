İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Ayşe Rabia Kanbak, normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerin bağışıklık sisteminin de kuvvetli olduğunu, gelecek yıllarda hastalığa yakalanma riskinin de o denli az olduğunu belirtti.

Normal doğumun gerçekleştiği sırada bebeğin doğum kanalında ilerlerken bir takım bakterilerle karşılaştığı ve bu bakterilerin bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili olduğu ifade ediliyor.

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Ayşe Rabia Kanbak, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında normal doğumun faydalarına ve süreçlerine dikkat çekti. Doç. Dr. Kanbak, "Normal doğum, annenin kendiliğinden başlayan sancılarının ardından bebeğin doğal yollarla dünyaya gelmesidir" diyerek, bu doğum yönteminin hem anne hem de bebek için birçok avantaj sunduğunu belirtti.

Normal doğumun faydaları

Doç. Dr. Kanbak, normal doğumun annenin hızlı iyileşmesini sağladığını ve bebeğiyle erken temas kurma fırsatı sunduğunu ifade etti. "Sezaryen sonrası iyileşme süreci daha uzun sürerken, normal doğum yapan anneler kısa sürede eski sağlıklarına kavuşur ve bebeklerini hemen emzirmeye başlarlar" dedi. Kanbak, ayrıca normal doğum sırasında salgılanan oksitosin hormonunun anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini ve emzirme sürecini kolaylaştırdığını vurguladı.

Bebek için normal doğumun Avantajları

Normal doğumun bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine de değinen Doç. Dr. Kanbak, "Bebek, doğum kanalından geçerken bağışıklık sistemi için faydalı bakterilerle karşılaşır. Bu, bebeğin bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar" diye konuştu. Ayrıca normal doğumun bebeğin solunum sistemi gelişimi için de faydalı olduğunu belirten Kanbak, "Doğum kanalından geçerken akciğerlerindeki amniyon sıvısı daha kolay atıldığı için solunum sıkıntısı riski de azalır" diye konuştu.

Normal doğum süreci nasıl gerçekleşir?

Doç. Dr. Kanbak, doğumun doğal bir süreç olduğunu ve genellikle 37-42. gebelik haftaları arasında başladığını ifade etti. "Doğum, rahimde başlayan sancılarla başlar ve rahim ağzının açılmasıyla devam eder. Bebeğin doğum kanalından geçmesiyle süreç tamamlanır" dedi. Doğumun ardından annenin sancılarının hafiflediğini belirten Kanbak, doğumun 3 aşamalı bir süreç olduğunu, ilk evrede rahim ağzının açıldığını, ikinci evrede bebeğin doğduğunu, üçüncü evrede ise plasentanın atıldığını açıkladı.

Doğum ağrıları yönetilebilir mi?

Doğum ağrılarının yönetilebilir olduğunu belirten Doç. Dr. Kanbak, "Doğum sancıları, annenin daha önce deneyimlemediği bir ağrı olabilir. Ancak günümüzde birçok merkezde belden uygulanan anestezi gibi yöntemlerle bu süreç daha ağrısız hale gelebiliyor" diye konuştu. Ayrıca hastanelerde verilen gebe eğitimlerinin, anne adaylarını bilinçlendirdiğini ve doğum sürecini kolaylaştırdığını vurguladı.

Normal doğumda ne kadar hastanede kalınır?

Doç. Dr. Kanbak, normal doğum yapan annelerin genellikle 24 saat hastanede kaldığını söyledi. "Doğum sonrası annenin kısa sürede ayağa kalkması, yemek yemesi ve duş alması sağlanır. Bu süreçte annenin ve bebeğin sağlık durumu yakından izlenir" dedi.