Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, normal doğumun hem anne hem de bebek için en doğru seçenek olduğunu belirtti.

Normal doğumun hem anne hem de bebek için en sağlıklı yöntem olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, normal doğumun bebek ve anne üzerindeki olumlu etkilerini anlatarak, bu yöntemin neden öncelikli tercih edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Normal doğumun en büyük avantajlarından birinin; bebeğin bağışıklık sistemini desteklemesi olduğunu belirten Op. Dr. Akçay, "Doğum kanalından geçen bebek, annesinin faydalı bakterileriyle temas eder. Bu durum, bağırsak florasının sağlıklı gelişmesine katkı sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece astım, saman nezlesi, gıda alerjisi gibi durumlara normal doğumda sezaryene oranla daha az rastlanır" dedi.

Anne-bebek bağını güçlendiriyor

Normal doğumda bebeğin, doğum kanalında sıkıştığından; ağız, burun ve ciğerlerindeki sıvıyı dışarı atarak doğduğunu aktaran Akçay, böylece ’Geçici takipne’ denilen aşırı hızlı soluk alma durumunun normal doğumda daha az görüldüğünü belirtti. Sezaryen doğumda ise bebeğin, doğum kanalından geçmediği için akciğerlerindeki amniyon sıvısını atmakta zorlanabileceğini aktaran. Dr. Akçay, "Normal doğum sırasında bebeğin göğüs kafesi sıkışarak akciğerlerdeki sıvının doğal olarak dışarı atılmasını sağlar. Bu da doğum sonrası solunum problemlerini önemli ölçüde azaltır" ifadelerini kullandı. Normal doğum sürecinde, doğum kanalındaki basıncın, bebeğin stres hormonlarını doğal yollarla salgılamasına yardımcı olduğunu belirten Akçay; bu hormonların beyin gelişimi ve adaptasyon süreci için son derece önemli olduğunu ve normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin, dış ortama daha hızlı uyum sağladığını belirtti. Normal doğum yapan annelerin bebeklerine daha erken kavuşarak, daha çabuk emzirebildiğine dikkat çeken Akçay, "Emzirme, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir ve bağışıklık sistemini destekleyen ilk süt olan kolostrumun alınmasını sağlar. Normal doğum sonrası anne bebekle hemen buluştuğu için bu süreç daha doğal bir şekilde ilerler" diye konuştu.

Gereksiz sezaryenden kaçınılmalı

Sezaryenin hayati durumlarda başvurulması gereken bir yöntem olduğunu belirten Dr. Akçay, gereksiz sezaryen doğumların hem anne hem de bebek açısından riskler taşıdığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette bazı tıbbi durumlar sezaryeni zorunlu kılar. Ancak keyfi sezaryen tercihleri, hem bebeğin doğal gelişim sürecini etkileyebilir hem de annenin iyileşme sürecini uzatabilir. Bu nedenle normal doğum ilk tercih olmalıdır."