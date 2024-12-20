Eskişehir’deki 128 yıllık ilkokulu davet üzerine ziyaret eden sanatçı Norm Ender, miniklerle birlikte Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) dijital platformlarında yer alacağını duyurduğu ’Parla’ (100. Yıl Marşı) isimli eserini seslendirdi.

Norm Ender olarak tanınan Ender Eroğlu, Okul Aile Birliğinin ricasını kırmayarak Eskişehir’de bulunan ve 128 yıllık tarihe sahip Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Okulda bulunan minikler tarafından coşkuyla karşılanan Eroğlu’nun, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği ’Parla’ (100. Yıl Marşı) isimli eseri, öğretmen Nalan Korkmaz önderliğinde öğrencilerden oluşan ritim grubu tarafından çalındı.

Çocuklar çaldı, Norm Ender söyledi

Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2025 yılından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ve diğer dijital platformlarda erişime sunulacağı duyurulan ’Parla’ (100. Yıl Marşı) isimli eserini Norm Ender, çocuklarla birlikte seslendirdi. Çocuklara yaptığı konuşmada kendisinin öğrencilik döneminde notlarının çok iyi olmadığını fakat öğretmenlerinin kendini sevdiğini dile getiren Eroğlu, müzik eğitimini daha dışarıdan tamamladığını ifade etti. Parla’nın Milli Eğitim Bakanlığı’nın platformlarında yer almasının kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Norm Ender, Eskişehir’de marşını çocuklarla seslendirerek bu durumu anlamlı bir şekilde kutladığına konuşmasında yer verdi.

“Milli Eğitim Bakanlığına da teşekkür ediyorum”

Öğrenciler verdiği minik konserin ardından konuşan Ender Eroğlu, eserinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital platformlarında yer alacağı için çok mutlu olduğuna değindi. Bir asırlık bir okulda bulunduğundan bahseden Norm Ender, “Öğrenciler tarafından böyle karşılanmak mükemmel bir duygu. Eskişehir’e sıklıkla konsere de geliyorum ama ilk defa Eskişehir’de bir okul ziyaretinde bulunuyorum. Tabii bugünün anlam ve önemi de çok değerli. Biliyorsunuz Parla Marşı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından kabul edildi. Buradan sizin aracılığınızla Milli Eğitim Bakanlığı’na da teşekkür ediyorum. Bugün bunu kutlamak için buraya geldik. Özel bir okul burası, Cumhuriyet İlkokulu. Tarihi ve bir aşırı devirmiş bir okul, savaş görmüş bir okul. Kurtuluş Cephesi’nde de sığınak olarak kullanılmış bir okul. Dolayısıyla anlam ve önemi de çok büyük. Ben de zaten Parla’nın hayalini de onların yaşındayken kurmuştum. Biz de okulda birçok marşımızı söylüyorduk. Parla’nın hayalini onların yaşında kurduğum için şimdi bu şekilde geri dönmek, sanatımla geri dönmekten dolayı yaşadığım gurur tarif edilemez. Özellikle çocukların heyecanı çok güzel. Kendi yapmış olduğum müzikle çocukların heyecanına bu kadar dahil olamazdım. İşte marş yapma fikri bu yüzden çocukluktan beri beni etkilemişti. 7’den 70’e herkesi bir arada mutlu mesut, tekrardan özgürlük çığlıkları eşliğinde görebildiğimiz özel anlardan biriydi. Ben öğretmenlerimize de buradan tekrar çok teşekkür ediyorum, öğrencilere çok güzel marş ezberlettiler ve her milli günde kutluyoruz bunu. Türkiye’de bu marş kalbinde yer etmiş, meydanlara çıkmış ve tüm milli bayramlarda kutlayan, söyleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kendine özgü bir müziği olmayan herkesi eleştiriyoruz”

Eserleriyle konuşulmayı istediğinin altını çizen Norm Ender, yaptığı şarkılar ile özenti ve kendine özgü bir müziği olmayan herkesi eleştirdiğine değindi. Ender Eroğlu konuyla alakalı şöyle devam etti;

“Ben aslında sanatçı eseriyle konuşur diyeyim buna. Çünkü ben zaten şu anda yapmış olduğum rap müzikle ve şarkılarımda bir bakıma onları hep yeriyorum. Aslında bakarsanız biz kendi müziğimizin içerisinde biraz aşırıya kaçmış olan, çok klişe sözleri olan, çok özenti ve kendine özgü bir müziği olmayan herkesi eleştiriyoruz. Aslında biz bunu kendi aramızda bir standarda oturtmaya çalışıyoruz. Hip-hop kültürünün içinde bu da var çünkü. Ben sanatçı olarak eserimle konuşmayı tercih ediyorum, o yüzden çok fazla arkadaşlarımı eleştirmek istemiyorum bu yüzden.”

Norm Ender, son olarak okul müdürü ve okul aile birliği tarafından taktim edilen hediyeleri kabul ederken, kendinin fotoğrafının bulunduğu pastayı kesti. Eroğlu, pastayı Defne isimli öğrenciye ikram etti. Fotoğraf çekiminin ardından Norm Ender, okuldan ayrıldı.