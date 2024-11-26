Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaplan ve proje ekibi tarafından başvurusu yapılan ’Otomatik Kontrollü Metal Hidrür Reaktör Geliştirilmesi’ başlıklı patent başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ulusal patent tescili almaya hak kazandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi Gamze Atalmış’ın doktora tezinin de bir bölümünü oluşturan ve TÜBİTAK-1001 Programı kapsamında desteklenmiş araştırmaya ilişkin patentin tescilinde ayrıca Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bora Timurkutluk ve Prof. Dr. Serkan Toros ile Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Programı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demiralp de ortak buluşçular olarak yer alıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile başvurusu yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen patent, yenilikçi özellikleri ve üstün teknik kabiliyetleri ile metal hidrür reaktörlerinin performansını artırmayı hedefleyen önemli bir araştırma sonucu olmakla birlikte aynı zamanda özellikle otomotiv sektörü için yenilikçi yaklaşımlar da sunuyor. Ayrıca patent koruması sayesinde bu teknolojinin hem ulusal hem de uluslararası pazarda ticarileşme potansiyeli artacak ve ülkemizin teknoloji birikimine stratejik katkı sağlaması beklemiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla patent ve faydalı model faaliyetlerinin de sürdüğünü ifade ederek; "Bu kapsamda üniversitemizde markalaşma ve patent çalışmalarına verdiğimiz destekler artarak devam ediyor. Birçok alanda bilim, Ar-Ge, teknoloji ve yenilikte öncü olan üniversitemiz, çok önemli patent ve markalaşma çalışmalarıyla adından çok daha fazla söz ettiren bir yükseköğretim kurumu oldu ve olmaya da devam edecek" diye konuştu.

Yükseköğretim kurumlarında araştırma çıktılarının katma değerli ürün ve markaya dönüştürülmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden ve proje ekibini tebrik eden Rektör Uslu, böylesine önemli bir çalışmayla ulusal düzeyde patent tescilinin ve uluslararası ölçekte patent tesciline ilişkin olumlu rapor almanın önemli bir başarı olduğunu kaydetti.