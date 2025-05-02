Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ); Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destekleme Programı’nın (ÜNİDES) 2025 yılı 4. döneminde tam 12 öğrenci kulübü projesiyle destek almaya hak kazandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2025 yılı içerisindeki ÜNİDES proje desteği sayısı 32’ye ulaştı ve bu program kapsamında Türkiye’de öne çıkan yükseköğretim kurumlarından biri oldu. Bilim İletişimi Kulübü ’Minikler Bilimsel Fikirleri Oyluyor: 3 Dakikada Tez Anlatma Yarışması’, Biyobilim Topluluğu ’Doğaya Dönüş: Geleceğin Biyologlarıyla Saha Deneyimi’, Ekonomi ve Sanat Kulübü ’Atıktan Sanata, Birikimle Hayata’, Kimya Kulübü ’Kimya Sanayine Yolculuk Mesleki Gelişim Gezisi’, Matematik Kulübü ’Matematikle Gülen Yüzler’, Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ’Adımlarımız Vefaya’, Uluslararası İlişkiler Topluluğu ’Yönetimden İlham Al Geleceği Tasarla’, Sosyal Hizmet Gönüllüler Kulübü ’Birlikte Yaşa, Birlikte Geliş - Sosyal Dayanışma Kamp Günleri’, Sanat Kulübü ’Kültür, Sanat ve Medya Yolculuğu: Tarsus & Mersin Deneyimi’, Siber Güvenlik Kulübü ’Geleceğin Dijital Nesli: Siber Güvenlik Bilinci İle Güçleniyor’, Müzik Kulübü ’Notaların Hafızası’ ve Kalite Topluluğu ise ’Kalite Elçileri: Üniversitelerde Öğrenci Katılımıyla Kalite Kültürünün Geliştirilmesi -Farkındalık, Uygulama ve Yerinde Gözlem Yolculuğu’ başlıklı projesiyle program kapsamında destek almaya hak kazandı.

Rektör Uslu: "Hem Bilimsel Araştırma Hem de Sosyal ve Kültürel Proje Desteğimiz Artışını Sürdürüyor"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılın da üniversitemiz için hem akademik personel hem de öğrenci düzeyinde bilimsel araştırma, sosyal ve kültürel alandaki projeler açısından üretken bir yıl oldu. Hem bilimsel araştırma hem de sosyal ve kültürel proje desteğimiz artışını sürdürüyor. TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri ile ÜNİDES kapsamındaki destek sayımızın bu durumun en somut göstergesi oldu. Proje desteği alan tüm öğrenci kulüplerimizi tebrik ederek başarılarının devamı dilerim" diye konuştu.