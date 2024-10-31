Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından akademik personele, öğrencilere ve sektör temsilcilerine yönelik TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, akademik personel ve öğrenciler, Niğde Teknopark A.Ş. bünyesindeki firmalar ile sektör temsilcileri katıldı.

NÖHÜ TÜBİTAK 2209 Öğrenci Araştırma Projelerinde Türkiye 4’üncüsü

Programda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin özellikle son üç yıllık süreçteki dış kaynaklı proje desteği durumu hakkında bilgi verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin TÜBİTAK 2209 Öğrenci Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 256 projeyle 208 Türk üniversitesi arasında dördüncü olduğunu hatırlatan Rektör Uslu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün itibarıyla bir TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluşu statüsünde olan Üniversitemiz bünyesindeki Teknopark’da sekiz (8) ar-ge, teknoloji firmamız doğrudan TÜBİTAK desteğinden faydalanıyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl ARDEB ve TEYDEB kapsamında destek alan toplam proje sayımız 75 iken, bu yıl ekim ayı itibarıyla bu sayı 86’ya ulaştı. İnşallah yıl sonunda bu sayının 100’e ulaşacağını öngörüyoruz. Ayrıca sizlerin de malumu olduğu üzere Üniversitemiz yakın zamanda TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projelerinde çok önemli bir başarıya imza atmıştı. Öyle ki 2021 yılında bu destek programında 113’üncü sırada yer alan Üniversitemiz, 2023 yılı ikinci dönem çağrısına 552 adet projeyle başvurmuş ve 256’sının destek almaya hak kazanmasıyla 208 üniversite arasında 4’üncü olmuştur. Bu yılki çağrı için yaptığımız planlamalar doğrultusunda İnşallah ilk üçe girmeyi bekliyoruz. Bu başarımızla ilgili ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum; öğrenci proje desteklerinde elde ettiğimiz bu başarı dış kaynaklı araştırma projeleri kültürümüzün akademisyenlerimizin yanında öğrencilerimize de yaygınlaştığının en önemli kanıtıdır.”

Dr. Selek, Sanayiye Yönelik Ar-Ge Projelerine İlişkin TEYDEB Desteklerini Anlattı

Etkinlikte TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları hakkında bir konuşma yapan TÜBİTAK-TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, verilen desteklerin ayrıntılarını anlattı.

Söz konusu programlara ilişkin izlenecek temel stratejileri, başvuru süreçlerini ve değerlendirme kriterlerini ele alan Dr. Selek, destek grupları bütçeleri, yenilikler ve yükümlülükler konularında da katılımcılara bilgiler verdi.

Selek ayrıca TÜBİTAK TEYDEB’in destek programlarının sektörün araştırma-teknoloji ve girişimcilik faaliyetlerini ve üniversite sanayi iş birliğini desteklemek suretiyle Türk sanayisinin yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.