Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde (NÖHÜ) “Bir Asırlık Dostluk: Türk-Japon İlişkisi” paneli düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Türkiye ile Japonya’nın tarihi süreç içerisinde kültürel değerlerine bağlı kalarak modernleşme yolunda ilerlediğini söyledi.

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Japonya Büyükelçiliği iş birliğiyle “Bir Asırlık Dostluk: Türk-Japon İlişkisi” paneli düzenlendi. Her iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, iki ülke arasındaki ilişkilerin 1890’da Ertuğrul Fırkateyni kazasıyla başladığını, 1924’te ise Lozan Antlaşması ile diplomatik ilişkilerin resmiyet kazandığını belirtti. 2024 yılında her iki ülke arasında ilişkilerin kuruluşunun 100’üncü yılının kutlandığını hatırlatan Büyükelçi Katsumata, Türkiye ile Japonya’nın tarihi süreç içerisinde kültürel değerlerine bağlı kalarak modernleşme yolunda ilerlediğini ifade etti.

“Her iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda dostane bir biçimde vuku bulmuştur”

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise, bir asırdır iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda dostane bir şekilde vuku bulduğuna vurgu yaparak, bu ilişkilerin kurulmasında her iki ülkede emeği geçen devlet büyüklerine minnettar olunması gerektiğini ifade etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin dünya sıralamalarında elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren Rektör Uslu, üniversitede İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün açılabileceği sinyallerini de verdi. Rektör Uslu, "Üniversitemizin Orta Doğu’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Türk Dünyası ve Uzak Asya’ya kadar ikili iş birliği ve ilişkilerini genişletme çabası içindeyiz. Bu anlamda kardeş ülke Japonya’daki üniversitelerle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi başta olmak üzere her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

Program açış konuşmalarının ardından panelle devam etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yalap’ın moderatörü olduğu panelde Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Avrupa Barış ve Kalkınma Merkezi Barış Üniversitesinden (ECPD) çevrim içi olarak katılan Prof. Dr. Ljiljana Markovic, Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Merthan Dündar, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Volkan Erdemir ile Dr. Öğr. Üyesi Nihan Kara Sencer, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihi, günümüzdeki durumu ve geleceği hakkında bilgiler verdi. Program kapsamında ayrıca üniversite merkez yerleşkesinde Türk-Japon Dostluk ve Hatıra Ormanı kuruldu.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nafiz Tok, Prof. Dr. Ersin Aydın ve Prof. Dr. Recep Çiçek, Genel Sekreter Abdulgani Özkan, il protokolü, akademik ve idari birim yöneticileri ile öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.