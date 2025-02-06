Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikler ile önemli gelişmelerin yer aldığı NÖHÜBülten, 2024 yılının ikinci altı ayını kapsayan ilk sayısının yayımlanmasıyla yayın hayatına başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve elektronik ortamda yayımlanan bültende, 2024 yılı Haziran-Aralık ayları arasındaki altı aylık dönemde gerçekleşen sosyal, spor, kültür ve sanat etkinlikleri ile bilimsel faaliyetler ve önemli gelişmeler özet olarak yer alıyor. Ayrıca okuyucular, haberlerin geniş içeriğine Bülten’de yer alan bağlantı adresleri üzerinden de ulaşabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitede altı aylık periyotta yaşanan önemli gelişmeler ile başarılara yer verilecek NÖHÜBülten’in kamuoyuyla paylaşılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Üniversitenin stratejik iletişim anlayışı çerçevesinde yayın hayatına başlayan NÖHÜBülten’in önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Rektör Uslu, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Uslu, "Tüm okurlara keyifli okumalar diliyor, Bülten’imizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ulusal ve uluslararası düzeyde imza attığımız başarılarımızın ve etkinliklerimizin yer aldığı nice sayılar dilerim" dedi.