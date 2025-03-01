Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretim kurumlarından Doğu Akdeniz Üniversitesi akademik ve kültür alanlarında iş birliğini içeren bir protokol imzaladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleşen imza törenine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, DAÜ Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, NÖHÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, DAÜ Rektörlük Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç, NÖHÜ Özel Kalem Müdürü Uğur Akyapı, Gazeteci Çağlar Tuncer katıldı. Protokol kapsamında akademik ve idari personel değişimini içeren ortak araştırma çalışmaların teşvik edilmesi, öğrenci değişim programları ve çift diploma olanağı sağlayan programların geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenme hizmetleri kapsamında ortak sertifika ve mikro yeterlilik programlarının oluşturulması, yayımlama ve/veya kültürel aktiviteler için iş birliğinin yapılması ve ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; Kıbrıs’taki değerli yükseköğretim kurumlarıyla ikili iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Üniversitenin Asya ve Avrupa’daki üniversitelerle olan iş birliği protokollerine değinen Rektör Uslu, eğitim ve araştırma alanında DAÜ ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. NÖHÜ’nün akademik başarıları, TÜBİTAK proje destekleri ve dünya sıralamalarındaki konumu hakkında bilgiler de veren Rektör Uslu, ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında 17 alanda çalışmalar yapmak için gerekli girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Törende konuşan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe ise; NÖHÜ heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, iki üniversitenin özellikle tarım ve gıda başta olmak üzere birçok alanda birbirine önemli katkılar sağlayabileceğine inandığını vurguladı. DAÜ’nün Times Higher Education Dünya Sıralamasında KKTC’de birinci, QS sıralamasında ise adadaki tek üniversite olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatepe, Üniversitenin Shanghai Sıralamalarında yer alan programlara sahip olduğunu da belirtti. DAÜ’nün KKTC’de yasa ile kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karatepe, ayrıca Üniversitenin KKTC yükseköğretiminde bir rol model olduğunun da altını çizdi.

Tören, hediye takdimleri ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.