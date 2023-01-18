Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi ile Ahiler Kalkınma Ajansı arasında, “Niğde Kırsalında Tarım Teknolojileri Ve Tarımsal Uygulamalarının Geliştirilmesi” konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi ile Ahiler Kalkınma Ajansı arasında, “Niğde Kırsalında Tarım Teknolojileri Ve Tarımsal Uygulamalarının Geliştirilmesi” konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Ahiler Kalkınma Ajansı adına ise Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol imza attı. Protokol imza töreninde Rektöre, Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu da eşlik etti. Protokol imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol ile geleceğin genç çiftçilerinin bilgi ve beceri kazanmalarını ve gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimler ile verimliliğinin artırılması için gerekli olan eğitim ve uygulamaların ilgili mevzuat çerçevesinde iş birliğiyle düzenlenmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Rektörümüz açıklamalarının sonunda protokolün her iki taraf için de hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek toprağa değer katacak bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Protokol imza töreni günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.