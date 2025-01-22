Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), dünyanın en prestijli uluslararası sıralama kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) "2025 Alan Bazında Dünya Üniversiteleri" sıralamasında yaşam bilimleri, mühendislik ve fizik bilimleri alanlarında dünya üniversiteleri arasına adını yazdırdı.

Times Higher Education (THE) alan bazında dünya üniversiteleri sıralamaları 157 milyon alıntı, 18 milyon araştırma yayını ve 93 binden fazla akademisyenin anket verilerini temel alan 18 farklı performans göstergesiyle hazırlandı. Kuruluşun değerlendirme kriterlerini karşılayarak dünyadaki birçok üniversiteyle yarışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, yaşam bilimleri, mühendislik ve fizik bilimleri alanlarındaki uluslararası başarısının yanında Türkiye’den sıralamaya girebilen üniversiteler arasında da ön sıralarda yer alma başarısını sağladı.

NÖHÜ üç alanda dünya üniversiteleri arasında

Yükseköğretim kurumlarının veterinerlik, biyoloji, tarım ve ormancılık ile spor bilimleri disiplinlerine göre değerlendirildiği yaşam bilimleri kategorisinde dünyada 801-1000 aralığında yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 18 ayrı performans göstergesine göre değerlendirmeye alınan 38 Türk üniversitesi arasında ise 17’nci olmayı başardı. Üniversite, mühendislik alanında ise dünyada 1001-1250 aralığına girdi. Yükseköğretim kurumlarının genel mühendislik, elektrik ve elektronik, makine ve uzay, inşaat ve kimya mühendisliği gibi disiplinlerdeki bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın çıktıları ve atıflara göre değerlendirildiği bu alanda NÖHÜ, sıralamaya girebilen 64 Türk üniversitesi arasında 40’ıncı sırada yer aldı. NÖHÜ’nün "2025 THE Alan Bazında Dünya Üniversiteleri" sıralamalarında öne çıktığı bir diğer alan ise fizik bilimleri oldu. Tüm dünyadan binlerce yükseköğretim kurumunun fizik, kimya, matematik, istatistik, astronomi, jeoloji, çevre ve deniz bilimleri disiplinlerindeki bilimsel araştırma faaliyetlerine göre değerlendirildiği bu kategoride 1001+ bandında yer alan NÖHÜ, ayrıca sıralamaya girebilen 46 Türk üniversitesi arasından biri oldu.

“Bu başarılar, çalışmalarımızın ve nitelikli üniversite anlayışımızın bir sonucudur”

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin özellikle son üç yılda uluslararası düzeyde marka değerini artırmak ve adını daha farklı platformlarda duyurmak için çok önemli çalışmaları hayata geçirdiğini belirterek, dünya sıralamalarında elde edilen başarıların bu çalışmaların ve nitelikli yükseköğretim kurumu anlayışının bir sonucu olduğuna vurgu yaptı. Üniversite olarak yakın gelecekte bu tür prestijli kuruluşların sıralamalarında daha üst sıraların elde edileceğini belirten Rektör Uslu, “Böylece hem ülkemizin hem de üniversitemizin ve şehrimizin adını uluslararası düzeyde daha fazla duyuracak, bilim dünyasındaki itibarımızı daha da güçlendireceğiz. Elde ettiğimiz bu başarıda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, ortaya koyduğumuz vizyon ve esas aldığımız çalışma anlayışıyla birlikte daha önemli başarılara imza atacağımıza inandığımı belirtmek istiyorum” dedi.