Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) öncülüğünde başlayan ve bir geleneğe dönüşen Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun 12’ncisi; 21-23 Mayıs 2025 tarihlerinde Niğde’de düzenlenecek.

Türk Dünyası özelinde en prestijli sempozyumlardan biri olarak kabul edilen etkinlikte; Azerbaycan’dan Bakü Avrasya Üniversitesi, Kazakistan’dan ise Kazak Kızlar Pedagoji Milli Üniversitesi paydaş olarak yer alacak. Bu yılki ana temasının ’Türk Devletleri Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliği’ olarak belirlendiği sempozyumda; Türk Dünyası’nın ortak değerleri, eğitim, kültür, ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi pek çok konu bilimsel açıdan ele alınacak. Disiplinler arası yaklaşımla sosyal bilimlerdeki birçok alandan araştırmacı ve akademisyenin katılacağı sempozyum; bölgedeki akademik ve kültürel iş birliğini artırmayı ve katılımcılar arasında güçlü bir iletişim ağı kurmayı hedefliyor. Öte yandan Türk Dünyası akademisyenlerini bir araya getirecek bu prestijli etkinlik, sadece bilimsel bir platformu değil, aynı zamanda Türk halklarının birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir adım olarak da değerlendiriliyor.

NÖHÜ TUDAS’a üçüncü kez ev sahipliği yapacak

2014 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öncülüğü ve ev sahipliğinde başlayan Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun 2022 yılında da dokuzuncusu Niğde’de düzenlenmişti. Bu yıl 12’ncisi yine Niğde’de düzenlenecek sempozyuma, NÖHÜ üçüncü kez ev sahipliği yapmış olacak. Sempozyumun 11’incisi ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Bakü Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmişti. Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesinin yine paydaş olarak yer aldığı bu sempozyumda beş ayrı ülkeden 255 tebliğ sunulmuştu. Konuyla ilgili açıklamaya yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; üniversitenin dilde, fikirde, işte birlik anlayışına vurgu yaparak, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Türk Dünyasıyla kurduğu bağları güçlendirme misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Bu sempozyumun sadece akademik bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Türk Devletleri arasında birçok alanda yeni iş birliklerinin oluşmasına zemin hazırlayacak önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Rektör Uslu; "Türk Milleti’nin ortak kültürel mirasını bilimsel bir zeminde ele almak, gelecek nesillere güçlü bir köprü kurmamıza imkan sağlayacaktır. Bu değerli organizasyona tüm akademisyenleri ve ilgilileri davet ediyorum" diye konuştu.

Başvuru ve katılım detayları

Sempozyuma bildiri göndermek isteyen araştırmacılar; bildiri tam metinlerini en geç 16 Mart 2025 tarihine kadar iletebilecek. Kabul edilen bildiriler; 7 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek. Kayıt ücretlerinin yatırılması ve son kayıt tarihi ise 18 Nisan 2025 olarak açıklandı. Organizasyonla ilgili daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, www.utudas.org adresini ziyaret edebilir veya [email protected] adresine e-posta yoluyla ulaşabilirler.