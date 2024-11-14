Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim alan öğrenciler için önlük giyme töreni düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Tıp Fakültesi’nde eğitim alan 130 öğrenci beyaz önlük giydi. Törende konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; Tıp Fakültesi’nin 2017’de öğrenci alarak eğitim öğretime başladığını belirtirken fakültenin geçen yıl ikinci dönem mezunlarını verdiğini hatırlattı. Rektör Uslu; "Tıp fakültemiz, geçtiğimiz yıl ikinci dönem mezunlarını verdi. Hâlihazırda 700’e yakın öğrencisi ve 100’ü aşkın öğretim elemanı bulunan fakültemiz, üniversitemizin Eğitim ve Araştırma Hastanesi aracılığıyla şehrimize ve bölgemize üst düzey sağlık hizmetleri vermektedir. Dolayısıyla bir eğitim yuvası olmakla beraber ülkemizin sağlık sisteminin güçlü ve önemli bir parçası olan tıp fakültemiz, sürekli gelişmekte ve geliştirmektedir. Biz de üniversite yönetimi olarak fakültemizin sürekli gelişmesi ve büyümesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum" dedi. Tıp fakültesinin 7 yıllık genç bir fakülte olmasına rağmen ulusal düzeyde elde ettiği başarılardan da söz eden Rektör Uslu; "Fakültemiz bu yıl 2024 TUS Klinik Tıp Puanı’na göre 106 devlet üniversitesi arasında 9’uncu, Tıp Temel Tıp 1 puanında ise 19’uncu sırada yer alarak çok önemli bir başarıya imza attı. Her iki kategoride ülkemizdeki birçok köklü tıp fakültesini geride bırakan fakültemiz, ayrıca TUS Klinik Tıp’ta ilk 10’a giren en genç iki fakülteden de biri oldu. Böylesine önemli bir başarıyla bizleri gururlandıran ve Anadolu’nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı üniversitemizin adını ülkemizde duyuran mezunlarımızı sizlerin huzurunda tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir ise beyaz önlük giymenin ayrıcalık olduğunu aktarırken tıp eğitiminin usta çırak ilişkisi olduğunu ve öğrencilerin her hocalarından faydalanabileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından 130 öğrenciye beyaz önlük giydirilen törene, Vali Yardımcısı Abdüssamed Yiğit, Belediye Başkan Vekili Bilal Vural, İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, öğrenciler ve veliler katıldı.