Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2024 TUS Klinik Tıp puanına göre 106 Devlet Üniversitesi arasında 9’uncu, Tıp Temel Tıp 1 puanına göre ise 19’uncu sırada yer aldı.

Her iki kategoride birçok köklü tıp fakültesini geride bırakan fakülte, ayrıca devlet üniversitelerindeki tıp fakülteleri içinde TUS Klinik Tıp’ta ilk 10’a giren en genç iki fakülteden biri oldu.

Öğretim Açısından Dünyada Sağlık Bilimleri Alanında 190’ıncı, Türkiye’de TUS Klinik Tıp’ta 9’uncu

Özellikle son üç yıllık süreçte başarıları ile adından söz ettiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi uluslararası düzeyde prestijli üniversite sıralamalarında da bir yükseliş trendi yakalayarak birçok alanda daha görünür olmaya başladı.

Bu çerçevede 2024 Round University Ranking (RUR) Alan Sıralamalarına ilk kez giren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kuruluşun genel kategorideki dünya sıralamasında Sağlık Bilimleri alanında 384’üncü, yine aynı alanda öğretim kategorisinde ise 190’ıncı olarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bu başarıyı şimdi de Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 Tıp Uzmanlık Sınavı’nda, 106 devlet üniversitesi tıp fakültesinin ortalama Tıp Klinik Puanı sıralamasında elde ettiği 9’unculuk başarısıyla taçlandırmış oldu.

"Niğde’mizin ve Üniversitemizin Göz Bebeği Tıp Fakültemiz, Sağlık Alanında Marka Değeri”

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Sağlık Bilimleri alanındaki dünya sıralaması başarımızda çok önemli bir paya sahip olan Tıp Fakültemiz, aynı zamanda Niğde’mizin ve Üniversitemizin sağlık alanındaki marka değeri.” diye konuştu. Fakülte öğretim üyelerinin eğitim öğretim ve bilimsel araştırmayla birlikte aynı zamanda Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim olarak hizmet verdiğini aktaran Rektör Uslu, “Hocalarımız Hastanemizde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen göz kornea nakli gibi başarılı operasyonlarla şehrimizde ilklere de imza atıyorlar. Şimdi de başarılı eğitim öğretim faaliyetleriyle öğrencilerimizin ve mezunlarımızın TUS’ta daha yüksek puan ortalamasına ulaşmalarını sağladılar ve böylece Üniversitemizi, 106 devlet üniversitesi arasında TUS Klinik Tıp puanı ortalamasında 9’uncu, TUS Temel Tıp 1 puanı ortalamasında ise 19’uncu sıraya taşıyarak çok önemli bir başarının mimarı oldular.” dedi.

Rektör Uslu ayrıca, böylesine önemli bir başarıda emeği geçen başta fakülte yönetimi olmak üzere tüm öğretim üyelerine, öğrencilere ve mezunlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.