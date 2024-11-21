Dünyanın en prestijli sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Interdisciplinary Science Rankings’e (Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları) tarihinde ilk defa bu yıl giren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, tüm dünyadaki yükseköğretim kurumları arasında 401-500 aralığında yer alma başarısına imza attı.

Üniversitelerin farklı disiplinleri bir araya getirerek küresel sorunlara çözüm üretme potansiyelini ölçen bir değerlendirme sistemi olan THE Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları (ISR) Schmidt Science Fellows ile ortaklaşa geliştirildi ve yükseköğretim kurumlarının disiplinler arası çalışmalara olan bağlılıklarını değerlendirmek için özel olarak tasarlandı. Üniversitelerin sıralamada yer alabilmek için belirli kriterleri karşılaması gerektiği sistemde, sıralamaya girmek isteyen yükseköğretim kurumlarının bünyesinde 2019-2023 yılları arasında en az 100 adet disiplinler arası araştırma yayınının yapılmış olması ve kurumların 2025 Dünya Üniversite Sıralamaları için veri göndermesi gerekiyor. Ayrıca küresel sorunlara çözüm üretmek için farklı alanlardan bilgi ve metodolojileri bir araya getirmeyi amaçlayan sistemde, araştırma projelerinin girdiler, süreç ve çıktılar olmak üzere üç ana aşaması değerlendiriliyor ve üniversitelere ait veriler toplamda 11 farklı metrik üzerinden ölçülüyor. Sıralama, üniversitelerin disiplinler arası çalışmalara yönelik çabalarını küresel ölçekte görünür kılmayı da hedefliyor.

2024 yılı içerisinde THE’nın yayımlamış olduğu sıralamalara tarihinde ilk defa önemli konumlarda giren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kuruluşun Disiplinler Arası Bilim Sıralamaları kriterlerini de başarıyla karşılayarak yine tarihinde ilk defa bu sıralamaya girmiş oldu. Üstelik Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ilk defa girdiği bu sıralamada 401-500 aralığında yer alarak adını dünyada ilk 500 yükseköğretim kurumu arasına yazdırdı.

Öte yandan yükseköğretim kurumlarının yayın verilerini 11 farklı metrik üzerinden ölçerek sıralamanın yapıldığı listeye Türkiye’den sadece 45 üniversite girebildi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ise listeye girebilen Türk üniversiteleri arasında birçok üniversiteyi geride bırakarak ilk 500’e girebilen yükseköğretim kurumlarından birisi olmayı başardı. Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin özellikle 2024 yılı içerisinde önemli kuruluşların yapmış olduğu dünya sıralamalarında önemli bir sıçrama kaydettiğini belirterek; "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin son üç yıllık dönemde marka değeri ve küresel görünürlüğü önemli ölçüde arttı. Bu başarıya da üç yıl gibi kısa bir sürede imza atmayı başardık" diye konuştu. 32 yıllık tarihi olan üniversitenin uluslararası düzeyde hak ettiği konuma erişmesi için çeşitli stratejilerin benimsendiğini ve bu kapsamda çok önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Rektör Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin THE’nın bu yılki sıralamalarına ilk defa önemli konumlardan girmesi ile RUR sıralamalarında dünyada ilk 500’e ve Türkiye’de ilk 10’a girme başarılarına imza atmasının bu başarıların bir meyvesi olduğunu kaydetti. Bilim, eğitim öğretim, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon açısından öncü konumda olduklarını hatırlatan Rektör Uslu, ayrıca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin disiplinler arası araştırma kültürüne sahip olduğunu ve bu potansiyelini multidisiplinler yaklaşımla her geçen gün daha da zenginleştirdiğini ifade etti.

Rektör Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde bilimsel araştırma kültürünü daha da geliştirmek için yeni kurulan Araştırma Dekanlığının faaliyetleri ile araştırma odaklı bir yükseköğretim kurumu anlayışı temelinde çalışmalarımızın kararlılıkla süreceğini ifade ederek; "Bu çerçevede birçok alandaki bilimsel araştırmalarımızda farklı disiplinleri bir araya getirerek daha yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Disiplinler arası araştırmalar üniversitelerin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm üretme kapasitelerini artırır. Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonuyla Üniversitemizin ve Niğde’nin adını ulusal ve uluslararası düzeyde daha da üst sıralara taşıyacağız" dedi.