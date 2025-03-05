Sudan’da 2023 yılından beri süren şiddetli çatışmalar ve toplumsal kriz nedeniyle Türkiye’ye gelen 18 akademisyen ve öğrenci, eğitimlerini ve bilimsel araştırma faaliyetlerini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı Hartum Büyükelçiliği’nin değerlendirmeleri ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) kararı doğrultusunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde eğitim ve araştırmalarına devam edecek olan Sudanlı akademisyen ve öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin bilimsel kapasitesi ve yükseköğretim altyapısından faydalanıyor.

Farklı Alanlardan 14 Öğrenci ve 2 Akademisyen

Patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve Arap Dili ve Edebiyatı alanlarındaki doktora öğrencileri, üniversitenin ilgili birimlerinde araştırmalarına devam ederken, endokrinoloji/moleküler biyoloji ve deri hastalıkları alanlarında uzman iki öğretim üyesi ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde akademik çalışmalarını sürdürecek.

Son sınıfta olan altı lisans öğrencisi, mezuniyetlerine kalan son yarıyılı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde tamamlayacak. Hayvansal Üretim Teknolojileri Bölümü’nde eğitimlerine başlayan bu öğrenciler, haftanın bir gününde ise görecekleri stajla eğitimlerini uygulamayla destekleme olanağı bulabilecek.

"Bilime ve Eğitime Destek Vermekten Gurur Duyuyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "İlim ve bilim insanları ile mazlumlara destek olmanın düstur olduğu medeniyetimizden ilhamla Sudanlı akademisyen ve öğrencilere sadece kapılarımızı değil, gönlümüzü de açtık ve böylece kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

NÖHÜ’nün bilimsel ve insani değerler çerçevesinde her zaman eğitime ve bilime katkı sunmayı hedeflediğini belirten Rektör Uslu, Sudan’daki savaş nedeniyle eğitim hayatları kesintiye uğrayan öğrencileri ve akademisyenleri üniversitemizde misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Onlara gerekli laboratuvar ve eğitim imkanlarını sunarak, bilimsel çalışmalarına kesintisiz devam etmelerini sağlayacağız. Bu sürecin sadece bireysel değil, ülkelerimiz arasındaki akademik iş birlikleri açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.