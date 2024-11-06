Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Dekanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknoloji Transfer Ofisi’nin “Fikri ve Sınai Haklar” alanı ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda patent ve faydalı modellerle ilgili başarılı sonuçlara ulaşmaya devam ediliyor.

Bu çerçevede Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Bengü Türkyılmaz Ünal ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Türker’in Teknoloji Transfer Ofisinde yaptıkları "Hypericum Bilgehan-Bilgili Başköse ve Savran (Hypericaceae) Bitki Türü İçin Mikroçoğaltım Yöntemi" başlıklı patent başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ulusal patent tescili almaya hak kazandı.

Projede Hypericaceae familyasına ait tehlike altındaki Hypericum Bilgehan-Bilgili bitki türünde kallus indüksiyonu, sürgün gelişimi ve kök gelişimi oluşturmak için etkili bir in vitro doku kültürü protokolü oluşturma yöntemi ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.

“NÖHÜ’de Patent ve Markalaşma Çalışmalarına Verilen Destek Her Geçen Gün Daha da Artıyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, öğretim üyelerini tebrik ederek üniversitede, Türkiye’ye ve kuruma değer katacak patent ve markalaşma çalışmalarına verilen desteğin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi araştırma çıktılarının katma değerli ürüne ve markaya dönüştürülmesinin çok kıymetli olduğunu ifade eden Rektör Uslu, bu kapsamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Araştırma Dekanlığı bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Rektör Uslu; “Birçok alanda bilim, ar-ge, teknoloji ve inovasyonda öncü olan Üniversitemiz, özellikle son üç yıllık süreçteki çok önemli patent ve markalaşma çalışmalarıyla adından çok daha fazla söz ettiren bir yükseköğretim kurumu olacak ve yönetim olarak bu faaliyetlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.