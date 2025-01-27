Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aktaş’ın yürütücüsü olduğu ’Yapay Zeka Teknolojileri ile Her Türlü Endüstriyel Nesneyi Yüksek Doğrulukta Sayabilen, İki Aşamalı Oluk Sayesinde Sürekli Sayım ve Hassas Durdurma İşlemi Yapabilen Endüstriyel Sayma Sistemi’ isimli projesi; TÜBİTAK TEYDEB 1507 destek programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, Yapay zeka teknolojileri kullanılarak endüstrideki her boyutta ve çeşitteki nesnelerin (tohum, somun, vida, ilaç, direnç, kapasitör ve maden) yüksek hız ve doğrulukla saydırılmasını hedefliyor. Proje, başarıyla tamamlandığında, yapay zeka destekli bu yenilikçi teknoloji, Niğde’den dünyaya yayılarak endüstriyel süreçlere hız ve doğruluk kazandıracak. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aktaş projenin önemine dikkat çekerek; “Projemiz tamamlandığında, yapay zeka ile hassas saydırma işlemi yapabilen dünyanın ilk makinesini geliştirerek endüstrideki verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bu yenilikçi çalışmayı, Niğde Teknopark bünyesinde hayata geçirerek hem üniversitemize hem de ülkemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise projenin ulusal ve uluslararası önemine dikkat çekerek Aktaş ve ekibini tebrik etti. Rektör Uslu açıklamasında; “Üniversitemiz, bilim ve teknolojide öncü projelere imza atmaya devam ediyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, sadece bölgemiz ve ülkemiz için değil, dünya çapında bir ilk olma özelliği taşıyor. Dünya’da ilk kez yapay zeka destekli hassas saydırma işlemi gerçekleştirebilecek bir teknolojinin geliştirilmesi, üniversitemizin bilimsel gücünü ve vizyonunu ortaya koymaktadır. Proje yürütücüsü Dr. Hakan Aktaş ve ekibini yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” İfadelerine yer verdi.