Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Nida Nur Urgancı; ’Gıda Kaynaklı Patojenlere Karşı Fajlar ve Endolizinleri’ başlıklı projedeki çalışmalarıyla TÜBİTAK BİDEB 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde yürütülen proje, ülkemizin farklı bölgelerinden alınan örneklerle faj izolasyonu yaparak Salmonella, E. coli ve Listeria monocytogenes gibi gıda kaynaklı patojenlerin biyofilmlerine karşı etkili faj ve litik enzim kokteylleri geliştirmeyi hedefliyor. Çalışmada hazırlanan preparatların çeşitli gıdalarda kullanılmak üzere ticarileştirilmesi ve patentinin alınması amaçlanırken, projenin hem akademik anlamda hem de gıda güvenliği alanında önemli bir katkı sunacağı öngörülüyor. Ayrıca faj karışımlarının etkinliğinin artırılması, gıda üretim şartları adaptasyonu ve litik enzimlerin protein mühendisliğiyle daha etkili hale getirilmesi gibi yenilikçi yaklaşımlar da projede ele alınacak. Desteklenen projenin araştırma ekibinde ise Arş. Gör. Nida Nur Urgancı ile birlikte Prof. Dr. Zeliha Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sakin Şahin ve Öğr. Gör. Dr. Gamze Koçer Alaşalvar yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; öğretim elemanlarını tebrik ederek; "Üniversitemizin bilimsel araştırma alanındaki dış kaynaklı destek başarılarına bir yenisinin daha eklenmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizin özellikle son üç yıllık dönemdeki proje desteklerinde yükselen grafiğinin sürecek" dedi.