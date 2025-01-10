Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Bilimleri yüksek lisans öğrencileri Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği dersi kapsamında poster sunumu yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur tarafından verilen Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği dersi kapsamında dönem boyunca edindikleri bilgiler ışığında fakülte girişinde poster sunumu gerçekleştirdiler.

Poster sunumu ile yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel çalışma ile ilgili pratik yaptıklarına değinen Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur öğrencilerin ders kapsamında birçok farklı sunum teknikleri öğrendiklerini ifade etti.

Sağlamtimur; “Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği dersi yüksek lisans öğrencilerimizi bilim hayatına atılmadan önce yayın yapma, makale, poster bildiri oluşturma, tez yazma gibi konular hakkında bilgi veren bir ders. İşin hem teorik hem teknik yönlerini anlatıyoruz hem de öğrencilerimize pratik yaptırıyoruz. Oldukça kapsamlı ve lisans mezunlarına sunduğumuz bir ders. Bu ders kapsamında da final ödevi olarak yüksek lisans öğrencilerimiz poster sunumu yaptılar ve hepsi çok büyük özen gösterdiler. Bu sayede hem öğrencilerimiz bilimsel çalışma bir çalışma hakkında fikir edinmiş ve farklı bir sunum tekniği öğrenmiş olacaklar. Her öğrencimizin kendi çalışmayı düşündüğü özgün bir alan var. Üç ayrı bölümün mezunu olan öğrencilere sunuyoruz bu dersi. Ders dönemi boyunca anlattığım bilimsel araştırma ve yürütme konusunda dikkat edilmesi gereken temel bilgilere göre hazırlanan poster sunumlarla teoriğin yanı sıra pratiğin olması öğrenciler için hem motivasyon kaynağı oluyor hem de bilgiyi daha çok araştırma ve ulaşma konusunda onlara itici güç oluyor bu anlamda da bu çıktılardan memnunuz.” ifadelerine yer verdi.