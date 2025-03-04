Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında bilim, eğitim, kültür ve araştırma alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Anlaşma kapsamında iki üniversite arasında ortak projelerin geliştirilmesi ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Girne Amerikan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen törene, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, GAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tülin Bodamyalı ve Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, NÖHÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başustaoğlu, GAÜ Genel Sekreteri Aylin Ayhan, GAÜ Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Terin Adalı, GAÜ Rektör Danışmanı Celal Sakka, NÖHÜ Özel Kalem Müdürü Uğur Akyapı, GAÜ Özel Kalem Müdürü Saltanat Orozbaeva, GAÜ Kurumsal İletişim Daire Başkanı Simge Özekler Erdal, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerrin Gürler yer aldı.

İmzalanan iş birliği protokolü, iki üniversitenin lisans ve lisansüstü eğitim, bilimsel araştırmalar, kültürel ve sanatsal projeler ile akademik çalışmalar konusunda ortak hareket etmesini amaçlıyor. Sosyal bilimler, fen bilimleri, tıp ve diş hekimliği gibi alanlarda ortak projelerin yürütülmesinin de hedeflendiği anlaşma kapsamında, ayrıca öğrenci ve akademisyen değişim programlarının geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların artırılması ve iki üniversite arasında doğrudan karşılıklı yarar sağlayacak akademik ilişkilerin güçlendirilmesi planlanıyor.

"Hem Üniversitelerimizin Bilimsel Gelişimine Katkı Sağlayacak Hem de Öğrencilerimize Uluslararası Düzeyde Eğitim İmkanı Sunacağız"

Törende yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın her iki üniversite için de önemli bir adım olduğunu ifade eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Uslu, "Bu akademik iş birliği sayesinde, hem üniversitelerimizin bilimsel gelişimine katkı sağlayacak hem de öğrencilerimize uluslararası düzeyde eğitim imkanları sunacağız. Eğitim, bilim ve kültür alanında kurduğumuz bu güçlü ortaklık, uzun vadeli ve verimli projelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"NÖHÜ İle İmzaladığımız Bu Protokol, Öğrenciler ve Akademisyenler İçin Çok Yönlü Gelişim Fırsatları Sunacak"

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ise akademik iş birliklerinin yükseköğretimde kaliteyi artırdığına vurgu yaparak, "NÖHÜ ile imzaladığımız bu protokol, öğrenciler ve akademisyenler için çok yönlü gelişim fırsatları sunacak. Bilim, kültür ve sanat alanında ortak çalışmalarımız sayesinde önemli projeler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Tören, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.