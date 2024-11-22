Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lise son sınıf öğrencilerine yönelik “Geleceğin Ziraat Mühendislerini Arıyoruz” programı düzenledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NOHÜ) ile Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Niğde’deki lise son sınıf öğrencilerine yönelik Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen “Geleceğin Ziraat Mühendislerini Arıyoruz” programı haftalık periyodik olarak gerçekleştirilecek. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Remide Yılmaz Atabek Anadolu Lisesi ile Hacı Zekiye Aslan Anadolu Lisesinin idarecileri, öğretmenleri ve lise son sınıf düzeyindeki öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, fakülte tanıtım videoları gösterildi ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin akademik kadrosu ile bölüm temsilcileri bölümleri hakkında bilgiler verdi. Öğrencilerin fakülte ve bölümleri hakkındaki sorularının da yanıtlandığı programın ardından fakültede düzenlenen geziyle laboratuvarlar ve fakültenin sunduğu imkânlar öğrencilere tanıtıldı. Programa katılan öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin modern altyapını yakından görme fırsatı bulurken, aynı zamanda Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizi faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.

Her hafta farklı liselerden öğrencilerin fakültede ağırlanacağı programla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesindeki eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma altyapısı tanıtılarak ziraat mühendisliği mesleği ve tarımın geleceği hakkında detaylı bilgiler sunulacağı ifade edildi.

"Türkiye’nin tarım alanında en iyi fakültesi üniversitemizde"

Programda konuşma Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, tarımın geçmişte olduğu kadar günümüzde ve gelecekte de önemli bir stratejik alan olmaya devam edeceğini belirtti.

Rektör Uslu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin tarım alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden söz ederek, TÜBİTAK başarılarını ve fakültenin tarım alanındaki önde gelen çalışmalarını öğrencilere aktardı.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin, Türkiye’nin tarım alanında en iyi fakültesi olduğuna vurgu yapan Rektör Uslu, programın düzenlenmesine vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ile akademisyenlere teşekkür etti.