Universitas Indonesia tarafından yapılan GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında, sürdürülebilirlik ve iklim dostu kampüs çalışmalarıyla son 3 yılda sürekli yükselen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2024 yılında ise tüm dünya üniversiteleri arasında 293’üncü sıraya yükseldi.

Üniversite ve toplumların küresel iklim değişikliğine yönelik dikkatini çekmek ve enerji, su tasarrufu, atık yönetimi ve geri dönüşüm ile çevre bilinci konularında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2021 yılında 621’inci sırada yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2022 yılında 442’nci, 2023 yılında ise 357’nci sıraya yükselmişti. Özellikle son üç yıllık süreçte sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs çalışmalarıyla çok önemli adımlar atıldığını ve daha önce Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü ile Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışmalarında (ÜNVER-2) birincilik başarıları bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2024 yılında ise 293’üncü sırada yer alma başarısına imza attı. NÖHÜ böylece üç yıllık süreçte yakalamış olduğu yükseliş trendini sürdürürken, aynı zamanda 328 üniversiteyi geride bırakarak dünya genelinde ilk 300 üniversite arasına girdi.

"3 yıl gibi kısa sürede böyle bir yükselme başarısı elde eden üniversite yok"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin Dünya Yeşil Kampüs Sıralaması’nda üç yıl önce 621’inci sırada olduğunu ve her yıl sürekli yükselerek adını dünyada ilk 300 üniversite arasına yazdırdığını belirtti. Rektör Uslu; “2024 yılı sıralamasında 293’üncü sırada yer alarak yükselişimizi sürdürmüş olmaktan çok mutluyuz. Üniversitemiz üç yılda 328 üniversiteyi geride bıraktı. Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs çalışmalarımız kararlılıkla sürecek. Çevre bilinci alanında gerçekleşen faaliyetler ile enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü, çevre dostu altyapı projeler, karbon ayak izini sıfıra indirme çalışmalar önemli bir yer tutuyor. Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Çalışmalarında 11 pilot üniversite arasında yer alan üniversitemiz Sıfır Atık En İyi Uygulama Ödülü’ne sahip. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun düzenlemiş olduğu Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması’nda (ÜNVER-2) ise Türkiye birinciliğimiz bulunuyor. Üniversitemiz bu alandaki çalışmalarını daha da ileriye taşıyacaktır. Önümüzdeki yıllarda çok daha iyi sıralamalara ulaşarak zirveye çıkacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca son üç yılda elde edilen bu sonuçların Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik alanında dünya çapında örnek bir kurum olma yolundaki kararlılığının apaçık göstergesi olduğunu da belirten Rektör Uslu, açıklamasına bu başarıda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.