2022 yılında hizmete giren ve geçtiğimiz yıl kalıcı ruhsatı verilen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) kapsamında yapılan denetlemelerde kalite standartlarını sağlamak bakımından üstün bir performans sergileyerek 88.12 puan aldı.

Niğde ve bölgesine üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı tedavi hizmetleri sunan hastane, denetlemeden 85 üstü puan alarak sağlık turizmi yeterliklerini sahip bir merkez oldu. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasına yönelik hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartlarıyla bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu sağlık hizmeti sunan kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında denetimler yapılmakta. Bu çerçevede Ömer Halisdemir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde (Merkezi) akademik ve idari personelin katkılarıyla gerçekleşen ilk denetlemede 88.12 puan alan hastane, kurulalı henüz iki yıl olmasına rağmen kalite standartlarını büyük oranda karşılayan sağlık merkezleri arasında yer aldı. Hastane ayrıca denetlemelerde 85 ve üzeri puan alarak sağlık turizmi belgesi almak için başvuru yapmaya hak kazandı.

"Niğde’mize ve bölgeye sağlık alanında daha kaliteli katkılar sunmayı sürdüreceğiz"

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada hizmete gireli henüz 2 yıl olmasına rağmen hastanenin ilk denetlemede kalite standartlarını yüksek oranda sağlayarak sağlık turizmi yeterliliklerini karşılaşmasının gurur verici olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; "Bölgesel kalkınma odaklı bir yükseköğretim kurumu olarak Niğde’mize ve bölgeye birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da daha kaliteli katkılar sunmayı sürdüreceğiz. Sağlık turizmi belgesini resmi olarak almak için başvurumuzu da en kısa zamanda yapacağız. Gerekli çalışmaları tamamladık. Şehrimize ve bölgeye üçüncü basamak ağız ve diş sağlığı tedavi hizmetleri sunduğumuz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanes’inde, alt yapı ve insan kaynağını geliştirmeye dönük çalışmaların aralıksız sürüyor. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu denetlemedeki üstün performan bir tesadüf değil, aksine ciddi çalışmaların bir sonucu.” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Anadolu’nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı olmayı sürdüreceğini ifade eden Rektör Uslu, son olarak üstün gayret ve fedakarlıklarından ötürü akademik ve idari personeline teşekkür etti.