Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Meryem Nur Aydede, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark A.Ş. destekli ’Yazılım Destekli Bilim Kitleri’ projesi çerçevesinde geliştirilen ’Okul Öncesi Bilim Kitleri Ürünü’ ile uluslararası ekonomi ve proje ödülleri çerçevesinde eğitim alanında ’En İyi Eğitim Hizmeti’ ödülünü kazandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Meryem Nur Aydede, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark A.Ş. destekli ’Yazılım Destekli Bilim Kitleri’ projesi çerçevesinde geliştirilen ’Okul Öncesi Bilim Kitleri Ürünü’ ile uluslararası ekonomi ve proje ödülleri çerçevesinde eğitim alanında ’En İyi Eğitim Hizmeti’ ödülünü kazandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Nur Aydede’yi başarısı dolayısıyla tebrik eden Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; Niğde Teknopark A.Ş.’nin önemli bir bilim merkezi olduğuna vurgu yaparak buranın firma sahiplerine önemli imkânlar sunan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Rektör Uslu ayrıca Niğde Teknopark A.Ş.’nin son dönemlerdeki yükselişi ile birlikte bilimsel çalışmaları sürdürme noktasında önümüzdeki süreçte de önemli bir yere sahip olacağını aktardı.

Rektör Uslu son olarak Niğde Teknopark A.Ş. için büyük emekler veren Niğde Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Rifat Battaloğlu’na da çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.