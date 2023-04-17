MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, Seçim Komitesi Başkanı Ali Usca, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gürbüz, Milletvekili Adayları Avukat Kürşat Türker Ercan ve Kıvanç Derya vatandaşları ziyaret ederek yapılacak seçimlerde kendilerine destek vermelerini istediler.

Seçim Komitesi Başkanı Ali Usca tarafından hazırlanan program dahilinde resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, ev ziyaretleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Başkanı Levent Nogay, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gürbüz, Milletvekili Adayları Avukat Kürşat Türker Ercan ve Kıvanç Derya 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve partileri MHP’ne oy vermelerini istediler. Yürütülen seçim çalışmalarını değerlendiren Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz büyük bir aileyiz, ailemiz cumhur ittifakı ile daha da büyüdü. Ülkemizin geleceği ve bekası için birleşen liderlerimizin yolunda ve emrindeyiz. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesinde her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu başarılı çalışmalarımızla özellikle Mersin ilimizde elde ettiğimiz başarımızı Ankara’da hissettireceğiz. Parti olarak güçlü ve başarılı bir çalışmayla Mersin’imizden daha çok sayıda milletvekili çıkararak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden güçlü bir şekilde seçimleri kazanması için çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bu seçimde de cumhur ittifakımızın gücünü, başarısını, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstereceğiz. Partimiz MHP Mersin Milletvekili Adaylarımızla birlikte ilçe genelinde seçim gezilerimize devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Adayları Avukat Kürşat Türker Ercan, Kıvanç Derya ve komisyon üyeleri ile birlikte ev, işyeri, sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar, muhtarlar ve vatandaşlarla buluşan İlçe Başkanı Nogay, hem partileri MHP’ye hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.