Ankara’nın Pursaklar İlçesi’nde Nogay Türklerinin kurduğu takımlarının katılacağı futbol turnuvası düzenlenecek.

Ankara’nın Pursaklar İlçesi’nde Nogay Türklerinin kurduğu takımlarının katılacağı futbol turnuvası düzenlenecek.

Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonası 25 - 27 Kasım tarihleri arasında Ankara oynanacak maçlar ile başlıyor. 7 farklı ülkeden Nogay Türkleri takımlarının katılacağı Pursaklar Şehir Stadı’nda oynanacak.

“Turnuva konsept olarak Türkiye’de ilk ve tek”

Dernek Başkanı Engin Demirok, uluslararası turnuvanın ilkinin 2015 yılında Moskova’da, 2016’da Ankara, 2017’de Oslo’da, 2018’de Amsterdam’da, 2019’da Antalya’da düzenlendiğini hatırlatarak, pandemi döneminde ara verilen turnuvanın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile bu yıl yine Ankara’da gerçekleştirileceğini söyledi. Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyen Demirok, turnuvanın konsept olarak Türkiye’de ilk ve tek olduğunu ve farklı ülkelerdeki Nogay gençlerinin kültürel ve sosyal bağlarının bu organizasyon ile her geçen yıl daha da güçlendiğini dile getirdi.

“Nogay Türkü boksör Albert Batırgaziyev de turnuva için Ankara’ya gelecek”

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Ömer Aktürk, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Rusya Federasyonu’na altın madalya kazandıran Nogay Türkü boksör Albert Batırgaziyev’in de turnuva için Ankara’ya geleceğini ve bu sürpriz ziyaretten en az turnuva kadar mutluluk duyduklarını söyledi.

Üç gün olarak planlanan ve bu yıl 6.sı düzenlenen Nogay Türkleri Uluslararası Futbol Şampiyonasına katılacak takımlar, 26 Kasım günü Ankara Pursaklar stadyumunda mücadele verecekler. Turnuvaya Hollanda, Almanya, Norveç, İsveç, Rusya, Romanya ve Türkiye’deki Nogay Türkleri temsilcileri katılacak.