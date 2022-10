Milliyetçi Hareket Partisi Silifke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı İlçe Başkanı Levent Nogay başkanlığında yapıldı.

Göksu Otelde düzenlenen toplantıda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, “Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siz değerli partililerimizle bir araya geldik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emrinde, bizlere işaret ettiği yolda yılmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de her fırsatta dile getirdiği 2023 yılı Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz de ilçe teşkilatı olarak bu yolda seçim çalışmalarımıza şu an itibarı ile başlamış bulunmaktayız. Parti teşkilatımızla, Ülkü Ocaklarımızla, KAÇEP üyelerimizle ve tüm partililerimizle bir bütün olarak seçim çalışmalarına tam kadro hazırız. Biz biriz ve beraberiz, biz bu seçimlerden başarı ile çıkacağız. Seçim çalışmalarımıza Kasım ayında başlayarak ilçemize bağlı 88 mahallemizi ve vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Cumhur ittifakının ülkemiz ve ilçemiz üzerindeki büyük önemini halkımıza anlatacağız. Ayrı gayrı olmadan, kenetlenerek, ayrıştırmadan, birlik ve beraberlik içinde çalışarak 2023 seçimlerinden daha güçlü bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz. Cumhur ittifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, ülkemize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmak için milli bir ruh ve duruşla ahlaki ve aynı zamanda tarihi bir birlikteliktir. Bizler de birlik ve beraberlik içerisinde ayrıştırmayıp birleştiren, ötekileştirmeyip kucaklayan bir anlayışla Silifke olarak bu seçimlerden başarı ile çıkacağız. Silifkeliler olarak bizler çok şanslıyız. Çünkü halkımıza ve ilçemize hizmet veren çalışkan ve dürüst bir belediye başkanımız var. Belediye Başkanımız meclis üyeleri ve birlikte çalıştığı ekibi ile yıllarca hizmet bekleyen ilçemize çok güzel hizmetler vermektedirler. Belediye Başkanımız Sadık Altunok ve ekibini partim ve şahsım adına tebrik ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde cumhur ittifakı ruhuyla halkımıza ve güzel şehrimiz Silifke’ye hizmet veren Belediye Başkanımız Sadık Altunok ve ekibine biz de parti teşkilatı olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diyerek istişare toplantısına katılanlara teşekkür ettiğini açıkladı.

Herkesin katkıda bulunduğu ve halkla birlikte yönettikleri bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalara devam ettiklerini bildiren Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’ta konuşmasında, “Belediye hizmetlerimizin yürütülmesinde ve proje hazırlığı aşamalarımızda her zaman halkımızdan gelen istek ve talepleri de göz önünde bulunduruyoruz. İstişare içerisinde yürüttüğümüz çalışmalarımızda halkımızın görüş ve önerilerine her zaman açığız. Bu anlayışla cumhur ittifakı bir belediye yönetimi olarak Silifkelilere ve Silifke’mize yeni, modern ve sağlıklı projeler üreterek hizmete sunuyoruz. Çalışmalarımızda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz cumhur ittifakı üyelerimize, partililerimize ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve parti teşkilatlarımızın da büyük önem verdiği 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimiz artarak devam etmektedir. Bu seçimlere Silifkeliler olarak bizler ayrı bir önem ayrı bir değer vermemiz gerekmektedir. Seçim çalışmalarımızı hem Mersin ilimizde hem de ilçemizde başarılı bir şekilde sürdürmeliyiz. Silifke’mizden de bir arkadaşımızın bir kardeşimizin bizleri TBMM’de temsil etmesi için mücadele etmeliyiz. Cumhur ittifakı olarak bugüne kadar gösterdiğimiz uyumlu ve başarılı çalışmayı 2023 seçimleri öncesinde artırarak devam ettirirsek Silifke’mizde ve Mersin ilimizde birinci parti olarak seçimlerden galip çıkarız. Hepimizin ortak hedefi 2023 seçimleridir” dedi.

Başkan Altunok, toplantıya katılanlara devam eden belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde de bulundu. Toplantıda söz alan Silifke Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gürbüz, KAÇEP Başkanı Kıvanç Derya, Kamu-Sen Başkanı İbrahim Atalay ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Nuh Yelli’de yaptıkları konuşmalarda hedeflerinin 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu, bir bütün olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ve bu seçimlerden başarı ile çıkacaklarını ifade ettiler.

Milliyetçi Hareket Partisi Silifke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısına İlçe Başkanı Levent Nogay, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Gürbüz, Taşucu Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Dölek, KAÇEP Başkanı Kıvanç Derya, Kamu-Sen İlçe Başkanı İbrahim Atalay, Türk Diyanet Vakıf-Sen Mersin Şube Başkanı Nuh Yelli, Belediye Meclis Üyeleri, parti yöneticileri ve partililer katıldılar.