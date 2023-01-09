Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet’in, Fransız basınına Zinedine Zidane ile ilgili, "Milli takım için görüşmedik, arası bile telefonunu açmam" şeklinde yaptığı açıklama tepkilere yol açtı.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet’in, Fransız basınına Zinedine Zidane ile ilgili, "Milli takım için görüşmedik, arası bile telefonunu açmam" şeklinde yaptığı açıklama tepkilere yol açtı.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin’e kaybeden Fransa’da milli takımın başına Zinedine Zidane’nın geçeceği iddia edilmişti. Fransa Futbol Federasyonu, bu söylentilerin ardından Didier Deschamps’ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Söz konusu açıklama sonrası gelen tepkiler üzerine Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel le Graet’in, ülkesinin basınına Zidane ile ilgili, "Umurumda değil, nereye gitmek isterse oraya gitsin. Arasa bile telefonunu açmazdım. Didier Deschamps’la yolları ayırmayı hiç düşünmedik" ifadelerini kullanması, yoğun tepkilere sebep oldu.

Gelen tepkiler üzerine Fransa Spor Bakanı Amelie Oueda-Castera, "Onun gibi futbol ve spor efsanesine utanç duyulacak ve saygısızca ifadeler. Zidane için söylenen sözler için özür dilerim" şeklinde konuştu.

Mbappe: "Zidane Fransa’dır, saygısızlık yapmayın"

Fransız yıldız Kylian Mbappe de sosyal medya hesabından konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. 24 yaşındaki futbolcu, "Zidane Fransa’dır, öyle bir efsaneye bu şekilde saygısızlık yapmayın" dedi.