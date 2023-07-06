Hakkari’de Kurban Bayramı’nın ikinci gününde nöbetçi olmasına rağmen kapalı olan bazı fırınlara idari para cezası uygulandı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nda nöbetçi olacak tüm fırınları tek tek dolaşarak kapı ve pencerelerine resmi yazı asarak, kapalı olmaları halinde 11 bin TL idari para cezası kesileceğini bildirmişti. Buna rağmen bayramın ikinci gününde kapalı olan ve vatandaşların mağdur olmasına neden olan 4 fırın işletmesine ayrı ayrı idari para cezası kesildiğini belirten yetkililer, "Kurban Bayramı münasebetiyle ilimiz merkezinde bulunan fırınların bayram süresi içerisinde nöbet listesinde isimleri bulunan iş yerlerinin açık bulunması zorunludur. Aksi takdirde nöbetçi olduğu gün fırınlarını açmayanlar hakkında 11 bin TL idari para cezası kesilecektir. Bütün nöbetçi fırınlar gece saat 00.00 kadar açık kalacakları zorunludur. Yapılan uyarılara rağmen bayramın ikinci gününde fırınlarını açmayan 4 fırına 11 bin TL idari para cezası kesilmiştir" denildi.