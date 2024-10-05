Aydın incirini tanıtmak için çeşitli girişimleri ile dikkat çeken Aydın Ticaret Odası (AYTO) yönetiminin Prof. Dr. Aziz Sancar için özel hazırlayıp gönderdiği Aydın İnciri hediyesi kendisine ulaştı. Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aydın İnciri’nden övgüyle söz edip AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken’e de teşekkür etti.

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, 2015 Aralık ayındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti sırasında “En çok Ankara simidi ve İzmir incirini özledim” sözleri üzerine Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, kendisi ile diyalog kurmuş ve coğrafi işaret tescili Aydın Ticaret Odası adına olan ‘Aydın İnciri’ni kendisine ikram etmek istediğini ifade etmişti. Yaşanan bu diyalogların ardından AYTO Başkanı Ülken 17 Şubat 2016 yılında alınan Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili’ni Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar’a ithaf etmişti. Son olarak AYTO Başkanı Hakan Ülken’in kendisine Aydın İnciri göndermesi üzerine bir paylaşım yapan Sancar, teşekkür mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Aydın İnciri’ne dikkat çeken Prof. Dr. Sancar, Başkan Ülken’e hediyeler için teşekkür etti.

“Dünyanın en güzel incirini afiyetle yiyeceğim”

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, yaptığı paylaşımda “Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken kardeşim oda tarafından Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilinin tarafıma ithaf edildiği Aydın İnciri ve Gwen Hanım için hediyeler gönderdi. Aydınlı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel incirini afiyetle yiyeceğim” ifadelerine yer verdi.

AYTO Başkanı Hakan Ülken ise "Kıymetli Hocam Aziz Sancar bizi onurlandırmış, çok teşekkür ediyorum. Aydınımızı ve Aydın İncirimizi tanıtmaya vesile oldu. Afiyet olsun, Türk gençlerine en büyük rol model olan hocamız için ne yapılsa az" ifadelerini paylaştı.