Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalardan ötürü 2024 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Nihon Hidankyo adlı Japon kuruluşun eş başkanı Mimaki Tomoyuki, Nobel Komitesi’nin kararına şaşırdığını belirterek, “Neden Nihon Hidankyo? Gazze’de çok çaba gösterdiğini gördüğümüz insanların ödüle layık görülebileceğini düşünmüştüm” dedi.

Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalardan dolayı 2024 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Nihon Hidankyo (Japonya Atom ve Hidrojen Bombası Mağdurları Örgütleri Konfederasyonu) eş başkanı Mimaki Tomoyuki, kararın ardından yaptığı açıklamada Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Nobel Komitesi’nin kararını Hiroşima Belediye Binası’nda öğrenen Tomoyuki, sevincini "Bu gerçekten doğru mu? İnanılmaz!" sözleriyle dile getirdi. Nihon Hidankyo’nun ödüle layık görülmesini atom bombası saldırılarından sağ kurtulan “Hibakusha”ların mücadelesine güç katacağını belirten Tomoyuki, “Bu ödül, nükleer silahların ortadan kaldırılmasının mümkün olduğu konusunda dünyaya seslenmek için büyük bir fırsat sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Politikacılara seslendi

Buna rağmen 2024 Nobel Barış Ödülü’ne Nihon Hidankyo’nun layık görülmesine şaşırdığını belirten Tomoyuki, “Neden Nihon Hidankyo? Gazze’de çok çaba gösterdiğini gördüğümüz insanların ödüle layık görülebileceğini düşünmüştüm” dedi. Tıpkı yaklaşık 80 yıl önce Japonya’ya yapılan atom bombası saldırılarında olduğu gibi Gazze’de de çocukların öldüğüne dikkat çeken Tomoyuki, “Nükleer silahlar sayesinde dünya barışının korunduğu söyleniyor. Ancak nükleer silahlar teröristler tarafından da kullanılabilir. Bu devletler için de geçerli. Örneğin Rusya Ukrayna’ya, İsrail Gazze’ye karşı kullanırsa bu iş burada bitmez. Politikacılar bunları bilmeli" uyarısında bulundu.

2024 Nobel Barış Ödülü

Norveç Nobel Komitesi, dün 2024 Nobel Barış Ödülü’nün sahibini açıklamıştı. Ödüle, Hiroşima ve Nagazaki’ye düzenlenen atom bombası saldırısından sağ kurtulan savaş mağdurlarını olarak bilinen "Hibakusha"ların çatı örgütü Nihon Hidankyo (Japonya Atom ve Hidrojen Bombası Mağdurları Örgütleri Konfederasyonu) layık görülmüştü. Komiteden yapılan açıklamada, "Hibakusha’lar, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdikleri çabalar ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koydukları için Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü" ifadeleri kullanılmıştı.